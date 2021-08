Umani invisibili a zanzare modificate geneticamente?/ “Le punture? Voleranno a vuoto”

Quanti vorrebbero essere invisibili alle zanzare, soprattutto quando di notte si spegne la luce per dormire, evitando così il fastidioso ronzio nell’orecchio ma soprattutto la puntura che spinge a grattarsi? Per la prima volta, gli scienziati hanno utilizzato lo strumento di modifica genetica Crispr-Cas9 per provare a rendere gli esseri umani effettivamente invisibili agli occhi delle zanzare della febbre gialla (Aedes aegypti), che usano segnali visivi scuri per cacciare, secondo un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Current Biology.

Eliminando due dei recettori sensibili alla luce, le zanzare si sono aggirate senza meta e senza mostrare alcuna preferenza tra il cerchio bianco e i cerchi neri. Avevano perso la capacità di cercare ospiti di colore scuro. Le zanzare in ogni caso non erano cieche. Se le zanzare femmine non fossero in grado di vedere gli ospiti, avrebbero difficoltà a trovare il sangue necessario per lo sviluppo delle uova. “La popolazione crollerebbe”, ha detto il dottor Montell.

Zanzara modificata geneticamente che non vede l’uomo, la ricerca degli esperti

“Possono anche rilevare alcuni dei segnali organici della nostra pelle”, come il calore, l’umidità e la puzza, ha affermato Craig Montell, neurobiologo dell’Università della California e autore dello studio sulle zanzare modificate geneticamente. Ma se non c’è un ospite adatto, la zanzara volerà direttamente al bersaglio apparentemente più vicino: una macchia scura. Secondo Neha Thakre, ricercatrice all’Università della California, che studia Crispr come strumento di controllo delle zanzare lo studio è un “grande inizio”.

Nel 1937, gli scienziati hanno osservato che le zanzare Aedes aegypti erano particolarmente attratte dalle persone con abiti scuri. Ma il meccanismo molecolare con cui le zanzare percepivano visivamente i loro bersagli era in gran parte sconosciuto. Le femmine di Aedes aegypti, in cerca del sangue di cui hanno bisogno per deporre le uova, infettano ogni anno decine di milioni di persone con flavivirus che portano febbre gialla e Zika. Le zanzare Anopheles, che diffondono la malaria, cacciano di notte, mentre Aedes aegypti caccia sotto il sole, all’alba e al tramonto. Basta che qualcuno o qualcosa emette aria nelle vicinanze e la zanzara arriva.



