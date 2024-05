Umberto Balsamo chi è, cantautore siciliano/ Dagli esordi al successo di ‘Balla’ negli ann’70

Nella puntata di oggi a La volta buona sarà ospite il cantautore e musicista siciliano Umberto Balsamo. Noto per la canzone Balla, che ha spopolato negli anni’70, l’artista racconterà della sua carriera e vita privata nel salotto di Caterina Balivo. Scopriamo nel dettaglio il percorso professionale di Balsamo.

Marika Abbonato rompe il silenzio dopo la scelta di Daniele a Uomini e Donne/ Lo sfogo social: "Fa male..."

Nato a Catania il 10 marzo 1942 sotto il segno dei Pesci, ha sviluppato molto presto un amore viscerale per la musica. A soli 16 anni comincia a prendere lezioni di chitarra, per poi trasferirsi a Milano negli anni’70 e inseguire il suo sogno. Proprio nella capitale della moda inizia una collaborazione con l’autore Luciano Beretta, con il quale scriverà diverse hit di successo insieme a cantanti quali: Orietta Berti e Iva Zanicchi Domenico Modugno. Il connubio artistico con Berti ha portato alla pubblicazione di uno dei suoi brani di maggior successo La prima lettera d’amore.

Matteo Marzotto, chi sono le ex fidanzate/ Le liaison del passato: da Naomi Campbell a Serena Autieri

Umberto Balsamo chi è: il successo negli anni’ 70 e la partecipazione a Sanremo

Umberto Balsamo è approdato nel 1973 al Festival di Sanremo con tre brani composti da lui tra cui la nota Amore mio. Il vero successo comincia ad arrivare quando compone il brano L’angelo azzurro insieme a Cristiano Malgioglio per poi farlo interpretare dalla grande Mina.

L’artista raggiunge il picco di notorietà con uno dei suoi successi più intramontabili di sempre, ovvero il brano Balla che vende oltre un milione di copie. Negli anni’80, però, Balsamo decide di prendersi una pausa lunga 10 anni, in cui ha prevalentemente scritto per altri cantanti. Sul calare della sua vita professionale ed artistica ha deciso di dedicarsi al ruolo di produttore, senza prestarsi ad eventi pubblici o interviste. Il cantautore decide quindi di ritirarsi a vita privata dopo una carriera di prestigio nel mondo della musica. Attualmente, infatti, non ci sono attività molto rilevanti da segnalare. Per quanto riguarda la sua vita, negli anni’80, Umberto Balsamo ha sposato una donna di nome Zea dalla quale ha avuto due figli: Tommaso e Valentina.

Fedez, testimone lo incastra "L'ho riconosciuto"/ Per procura è presunto istigatore dell'aggressione a Iovino

© RIPRODUZIONE RISERVATA