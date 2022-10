Umberto Balsamo, chi è la moglie Zea e i figli Tommaso e Valentina/ Il matrimonio

Umberto Balsamo la famiglia: chi è la moglie Zea e i figli Tommaso e Valentina

Umberto Balsamo è un cantante molto noto negli anni’70 e 80, che scritto brani indimenticabili entrati poi nella storia della canzone italiana. Proprio l’artista, sarà ospite a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone alla quale si racconterà a cuore aperto.

Dietro al successo, però, Umberto Balsamo è prima di tutto un marito e un padre premuroso. Si conosce molto poco della sua vita privata, per il riserbo con la quale il cantante tratta la sua famiglia. Ciò che si conosce è che nell’80 ha sposato sua moglie Zea, dalla quale ha avuto due figli: Tommaso e Valentina.

Umberto Balsamo la carriera: gli inizi come autore e poi il successo

Umberto Balsamo nasce in Sicilia e cresce in una famiglia molto numerosa. Nei suoi inizi di carriera nel 1968 è conosciuto con lo pseudonimo di Bob Nero ed inizia come autore per noti cantanti. Si trasferisce a Milano e pubblica brani quali: Il mio cuore riposa e Tutte che non ottengono successo. Successivamente però, ottiene un contratto a Ricordi con il brano Primo amore che fa il pieno di consensi.

Da qui la sua carriera esplode e inizia a scrivere canzoni per artisti italiani molto noti e importanti nel panorama musicale dell’epoca. Tra questi Orietta Berti e Peppino di Capri per il quale scrive la canzone Amare di meno, che otterrà un grande successo. Poi ha scritto anche la nota canzone Italia per Mino Reitano. L’angelo azzurro, brano rifiutato da Mina e poi cantato da Umberto Balsamo stesso, è divenuto uno dei pezzi più iconici della canzone italiana, insieme a Balla che ancora oggi viene cantata e ascoltata dalle nuove generazioni. All’età di 75 anni, però, l’artista ha deciso di ritirarsi dal mondo della musica e dello spettacolo.

