UMBERTO BOSSI RICOVERATO IN OSPEDALE A VARESE/ Come sta? “Condizioni non gravi”

Umberto Bossi è in ospedale a Varese, dov’è stato ricoverato ieri sera dopo esservi stato trasportato in ambulanza. Il fondatore della Lega Nord, stando a quanto anticipato dal Gazzettino Padano, non sarebbe in gravi condizioni. Per quanto non siano ancora noti i motivi del ricovero, secondo quanto appreso dall’Ansa, il Senatùr si troverebbe nel reparto di Gastroenterologia del nosocomio di Varese. Il quotidiano La Stampa giustifica il ricovero di Bossi nella struttura con la necessità di svolgere alcuni accertamenti. Non è comunque la prima volta che l’ex leader del Carroccio viene ricoverato all’ospedale Circolo di Varese: fu infatti all’interno di questa struttura che il Senatù rimase per un lungo periodo dopo l’ictus che lo colpì nel 2004. Di nuovo Bossi fu ricoverato in rianimazione nel febbraio del 2019, dopo un malore in casa a Gemonio: trasportato in elisoccorso, rimase in ospedale fino al 5 marzo.

UMBERTO BOSSI RICOVERATO IN OSPEDALE A VARESE

In attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Umberto Bossi, da segnalare la versione de Il Secolo d’Italia che, citando l’Ansa, secondo cui il fondatore della Lega Nord sarebbe stato ricoverato in ospedale a Varese a causa di un nuovo malore. Il Senatùr sarebbe stato dunque prontamente trasferito nella struttura sanitaria ma la sua sintomatologia non presenterebbe sintomi allarmanti, al punto che sarebbe in preventivo un ricovero nei prossimi giorni dopo un breve periodo di osservazione. Si tratta di una tesi che però non trova conferma al momento da altri portali. Al momento l’unica notizia confermata da fonti ospedaliere, citate anche dall’AdnKronos, è quella di un Umberto Bossi ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Importanti le prossime ore per ricostruire l’accaduto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA