Umberto Broccoli, capitano Cime/ Ecco perché l’archeologo è diventato famoso (Ciao Darwin 8)

Quello di Umberto Broccoli è un volto più che noto e non solo per via della sua partecipazione in molteplici trasmissioni della Rai, come I Fatti Vostri. L’archeologo romano è infatti uno degli autori di Uno Mattina ed altri programmi di successo come La scoperta dell’Europa. I telespettatori lo ricorderanno però anche come uno dei cervelloni che ha guidato la squadra delle Cime in una puntata di Ciao Darwin 8, in onda in replica nella prima serata di oggi, sabato 11 aprile 2020. Il noto accademico infatti è stato il leader del team che ha cercato di dare filo da torcere alle Rape, in una sfida senza esclusioni di colpi e con diversi colpi di scena. Della sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis ricordiamo in particolare il defilè, in cui Broccoli ha messo in luce il suo stile classico. Pantaloni beige e giacca marrone scura e provvista di toppe, al di sotto un gilet e una cravatta verde. Sulle note di Another One Bites the Dust dei Queen, l’archeologo si è cimentato in una breve sfilata e un balletto divertente con una delle ballerine professioniste. Clicca qui per rivedere il video di Umberto Broccoli.

Umberto Broccoli, la sua partecipazione a Ciao Darwin

La partecipazione di Umberto Broccoli a Ciao Darwin 8 non poteva che iniziare con il consueto discorso a favore della sua squadra, le Cime. Il noto archeologo ha preso la parola per primo su invito del conduttore: “Lei ha insegnato epigrafia cristiana antica, latina e greca. Affascinante! Una curiosità mia, quanti dei suoi ex studenti hanno richiesto il credito di cittadinanza?”. Dopo qualche risata, Broccoli ha invece iniziato il suo discorso: “Adesso in un mondo in cui le Rape sembrano prevalere, bisogna essere Cime. […] La sineddoche non è una pietanza, ma una forma letteraria. In questa maniera si vede anche un po’ il mondo. Una scelta controcampo: il mondo, tendenzialmente, va verso le Rape”. Le Cime si sono lanciate poi nell’interpretazione della loro canzone di battaglia: Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani. Clicca qui per rivedere il video di Umberto Broccoli. In queste ultime settimane, Broccoli invece è intervenuto a La7 per parlare di Coronavirus e lanciare qualche critica al governo: “Non ho la competenza di un virologo, la mia opinione personale, che può valere zero, noi siamo di fronte a un virus che non conosciamo. L’unico sistema, che era chiaro fin dall’inizio, è l’isolamento. Questo non lo dicono i virologi, ma la storia”. Broccoli infatti ha ricordato come anche durante la peste, i cerusici abbiano raccomandato l’isolamento. Per questo secondo l’archeologo l’operazione doveva essere lanciata subito, fin dal primo sentore della diffusione del virus.



