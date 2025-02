Umberto Cherubini e il drammatico incidente: chi era il fratello di Jovanotti e Bernardo

La famiglia Cherubini qualche anno fa è stata travolta da un drammatico evento, la morte di Umberto Cherubini, fratello del noto cantante Jovanotti (Lorenzo Cherubini) e di Bernardo Cherubini, che abbiamo visto di recente impegnato come concorrente nella casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Un lutto tragico che ha colpito nel profondo la famiglia, un lutto estremamente tragico che Bernardo Cherubini è tornato a rievocare nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. In più occasioni il fratello di Jovanotti ha preso la parola su Umberto Cherubini, ammettendo come l’incidente aereo che ha strappato alla vita suo fratello lo abbia ferito eternamente, provocando in lui un dolore e delle ferite che non passeranno mai.

Belen Rodriguez troppo magra? Fan allarmati: "Dimagrita..."/ La mamma Veronica: "Sempre stata così"

Sulla tragica morte avvenuta nel 2007 ha preso la parola anche Jovanotti in passato, lasciandosi andare a delle parole molto toccanti: “Io lo rivedo tutti i giorni, mi sto dimenticando le sue mani, la sua voce, perché certe cose bisogna lasciarle andare” le parole del noto artista.

Umberto Cherubini, com’è morto: il tragico impatto nel 2007

Un drammatico incidente aereo ha strappato alla vita Umberto Cherubini quando correva il 2007. Il fratello di Jovanotti e Bernardo Cherubini era un grande appassionato di volo e il giorno del terribile impatto, quando aveva solamente 37 anni, stava collaudando un aereo per un amico, che si è rivelato il mezzo del dramma.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

Anche tenendo conto della dipartita vissuta sulla sua pelle, Bernardo Cherubini ripone molta fiducia nei legami con gli altri e per questo si è augurato che alcuni dei rapporti costruiti nella casa del Grande Fratello possano essere riportati anche fuori dal loft: “Credo di aver instaurato alcuni rapporti belli, magari mi illudo. Mi è piaciuto molto essere amico di Javier, Alfonso, Iago, Amanda. 4/5 persone spero di rivederle per tutta la vita” ha confessato il fratello di Jovanotti in una intervista concessa ai canali ufficiali del programma di Canale Cinque.