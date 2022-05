Umberto D’Aponte, chi è?/ L’incontro sul treno, i figli, la separazione e l’arresto

Umberto D’Aponte, chi è l’ex marito di Guendalina Tavassi

Umberto D’Aponte è l’ex marito di Guendalina Tavassi. Nato a Napoli l’11 maggio 1984, non si sa molto della sua vita prima dell’incontro con l’ex gieffina e naufraga. I due si sono conosciuti per un cambio di treno: si sono trovati sula stessa carrozza di una corsa Napoli-Milano, e da quel momento è scattata la scintilla. Si sono sposati nel 2013: “Umberto, un uomo senza difetti. Anzi, proprio questo di lui è fastidioso: non ha un punto debole nel carattere e non si arrabbia mai”, aveva detto Guendalina su Visto poco dopo le nozze. La coppia ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Fa parte della famiglia anche Gaia Nicolini, figlia di Guendalina, avuta da una relazione precedente e quando la mamma era ancora adolescente. Guendalina e Umberto sono stati insieme più di 7 anni. A marzo 2021 la Tavassi ha annunciato con una diretta su Instagram la separazione dal marito: “Siamo separati in casa da mesi… Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe”.

Umberto D’Aponte, la fine del matrimonio con Guendalina Tavassi

A settembre 2021 Guendalina Tavassi ha rivelato di essere stata aggredita: “Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla”, aveva detto ai microfoni di FanPage la Tavassi, mentre la sua foto con occhio tumefatto e livido pubblicata dalla figlia Gaia era stata subito rimossa dai social. Poi a febbraio 2022 Umberto D’Aponte è stato arrestato, dopo un’altra aggressione: “Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini”, aveva detto in una diretta su Instagram rispondendo a chi l’accusava di aver mandato in galera il padre dei suoi figli. Ora D’Aponte è uscito di prigione, mentre Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare l’Isola dei famosi 2022 per tornare dai suoi figli.

