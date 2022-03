Umberto D’Aponte, ex marito Guendalina Tavassi/ Lei: “attaccata perché è in galera”

Umberto D’Aponte, dalla denuncia di Guendalina Tavassi al carcere. Gli insulti dei leoni da tastiera…

Umberto D’Aponte è l’ex marito di Guendalina Tavassi. Sembrava procedere tutto alla grande tra i due: il matrimonio e la nascita di due splendidi figli: Chloe e Salvatore. Purtroppo all’improvviso qualcosa si è rotto tra i due che oggi sono proprio ai ferri corti. Il motivo? L’uomo è finito in galera dopo che la ex concorrente del Grande Fratello ha sporto denuncia nei suoi confronti. Una scelta che è stata molto criticata dal popolo dei social dove è stata attaccata anche con ferocia. “Vuoi dire che è stato Umberto? Sei una stron*a, hai mandato in galera il padre dei tuoi figli. Vergogna” – ha scritto un utente a cui ha fatto eco un altro “pensa a fare la madre e vergognati di quello che hai fatto, hai rovinato la vita al padre dei tuoi figli”. Parole molto forti quelle rivolte a Guendalina che aveva denunciato l’ex marito per percosse e una frattura al naso.

La Tavassi non è stata zitta, anzi ha prontamente replicato ai leoni da tastiera: “mi ritrovo qua a dovervi spiegare le cose perché altre persone che non c’entrano nulla e non sono nulla si mettono in mezzo a parlare. Per cercare di tutelare i bambini, che tanto erano sempre presenti, in ogni situazione ci sono sempre stati. Come anche nell’ultima aggressione premeditata, avvenuta da due persone, dentro una macchina, davanti al figlio Sasy che lo implorava di fermarsi. Nessuno viene arrestato così. Io vengo attaccata perché lui va in galera? Io ho denunciato quindi sono una m**da? Quindi quando muoiono le donne con i bambini allora poi dice poverina? Bravi, complimenti. La gente in galera ci va da sola per quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce”.

Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte: “tutelo i miei figli”

Guendalina Tavassi parlando dell’arresto dell’ex marito Umberto D’Aponte ha aggiunto: “questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini. Ci sta un processo, se ne sta occupando la giustizia. Per fortuna, la giustizia qualche volta c’è. Io voglio vivere la mia vita serenamente e i miei figli hanno il diritto di stare sereni. Loro neanche chiedono dove sia lui, io comunque ho detto loro che lavora lontano”.

La scelta di denunciare l’ex marito è stata un’atto di forza e coraggio che l’opinionista ha fatto proprio per proteggere i suoi bambini che, come raccontato dalla Tavassi, hanno assistito anche delle scene di violenza.











