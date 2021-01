Umberto Dell’Isola, papà di Carlotta/ Rivelazione choc “Mi vergogno ad abbracciarlo”

Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island, è entrata da poche settimane nella casa del Grande Fratello Vip ma non ha avuto difficoltà a inserirsi nel gruppo già formato. Ieri Carlotta ha parlato a Rosalinda Cannavò del suo complicato rapporto con il padre. “Quando l’ho salutato prima di entrare qui abbiamo discusso. Ho avuto sensi di colpa e ho mandato un messaggio sul gruppo WhatsApp di famiglia: “Mi mancherete. Vi amo alla follia”. Siamo timidissimi negli affetti”. La ragazza ha ammesso di avere un vero e proprio blocco nei confronti del papà Umberto: “Noi abbiamo difficoltà a parlare, se ho un problema vado da mamma. Mi vergogno ad abbracciarlo. Sono molto aggressiva nei suoi confronti”, ha detto all’attrice. Carlotta è consapevole di tutto quello che ha fatto il padre per lei, ma il senso del pudore la blocca: “Lui è pazzesco, non mi ha fatto mancare nulla, ma non riesco ad andare oltre. Non riesco a dirgli ti amo”.

Carlotta Dell’Isola e il padre Umberto: “abbiamo difficoltà a parlare”

Rosalinda Cannavò ha consigliata a Carlotta Dell’Isola di provare a a rompere la barriera che la divide emotivamente dal padre. Ma l’ex concorrente di Temptation Island non sembra pronta a fare questo importante passo: “Mia mamma mi dice che sembra che parlo con un nemico invece che con mio padre. Mi metto sempre sulla difensiva. Non so perché faccio così”. Carlotta ha anche confessato che il rapporto tra il padre e la sorella Elena è molto diverso: “Vedo un’apertura nei suoi confronti. Mi sono sempre sentita meno di mia sorella”. Rosalinda ha ipotizzato che la sua difficoltà con il padre risieda proprio in questo senso di inadeguatezza rispetto alla sorella. Infine Carlotta ha confessato di non aspettarsi una visita del padre durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Papà Umberto la stupirà presentendosi in una delle prossime puntate del reality show?



© RIPRODUZIONE RISERVATA