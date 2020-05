Umberto Gaudino/ “Amici? Diciamo che è stato per me un nuovo inizio” (Verissimo)

Pubblicità

Umberto Gaudino è uno degli ospiti di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 9 maggio 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Il ballerino di Amici 19 sarà presente con un videomessaggio a pochi giorni dall’inizio di una nuova avventura televisiva visto che è uno dei concorrenti della prima edizione di Amici Speciali. Il ballerino di Amici si prepara così a tornare in gara in quella che si preannuncia una gara tra “numeri uno”, visto che si scontreranno alcuni dei migliori concorrenti e vincitori del talent show di successo di Canale 5. Intervistato da Coomingsoon.it, il ballerino ha raccontato come e quando è nata la passione per la danza: “è nata da piccolo quando vedevo mia sorella danzare. Io sentivo la musica e mi muovevo, così i miei genitori decisero di farmi provare. Da lì, ho iniziato a ballare e non ho più smesso”. Una passione che ha poi trasformato in un lavoro visto che ha cominciato a partecipare a diversi concorsi fino al grande salto come allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi 20219. “Con gli anni, ho raggiunto livelli molto alti: sono stato campione italiano, danese e ho partecipato anche al Campionato Mondiale ed Europeo di ballo” – ha precisato il ballerino che dopo una serie di concorsi ha provato la carta Amici – “con la mia ragazza abbiamo deciso di provare ad entrare ad Amici. Mi sono lanciato e fortunatamente è andata bene. È stato un grande cambiamento, abbandonare un percorso per iniziarne un altro completamente diverso. Diciamo che è stato per me un nuovo inizio”.

Umberto Gaudino: Amici, un’esperienza che mi ha stravolto la vita

L’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha sicuramente cambiato la vita di Umberto Gaudino. Nel giro di due anni, infatti, è diventato ballerino professionista, ma anche una web star con 375mila follower su Instagram. Il ballerino raggiunto da SuperGuida Tv parlando della sua avventura televisiva ad Amici ha detto: “l’esperienza è stata straordinaria. è arrivata nel momento giusto, in un periodo in cui avevo deciso di dire addio alle gare e allontanarmi, quindi, dal mondo di cui facevo parte”. Non sono mancate però le paure e le perplessità: “quando si è presentata l’opportunità di fare la sfida per entrare nella scuola, nonostante alcune paure, tra cui quella dell’età, l’ho colta al volo e sono contento di averlo fatto perché è stata un’esperienza che mi ha stravolto la vita dandomi la possibilità di studiare altri stili, mettermi in gioco ma, soprattutto, credere di più in me stesso”. Dopo il successo ad Amici 19, quest’anno Umberto è stato promosso nella squadra di Amici come ballerino professionista. Una soddisfazione enorme che il ballerino ha raccontato così: “è stato uno dei momenti più belli del mio percorso perché è stato un sogno che si è realizzato e spero con tutto il cuore di iniziare al più presto”. Umberto, come molti degli alunni della scuola, ha un pensiero e un ringraziamento speciale per Maria De Filippi: “non smetterò mai di dirle grazie, è una grande professionista e una grande donna. Ho sempre seguito Amici, fin dalla prima edizione, quando si chiamava ancora Saranno Famosi. Quindi, entrare a farne parte come professionista è una cosa bellissima e non vedo l’ora”.



