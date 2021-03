Umberto Gaudino/ Di nuovo in coppia con Francesca Tocca per Amici 2021?

Non ci poteva essere il serale di Amici 2021 senza Umberto Gaudino. Il ballerino di latino famoso anche per le sue incursioni, almeno un tempo, a Uomini e donne tra dame e cavalieri, quest’anno si è dovuto limitare a insegnare e seguire i ragazzi della nuova edizione, ed in particolare Martina Miliddi, rimanendo dietro un vetro. I suoi consigli sono stati utili per la ragazza, soprattutto durante le sue crisi e i suoi problemi fisici dovuti al poco sonno e alla scarsa alimentazione, ma hanno aiutato anche Giulia, una delle possibili vincitrici di questa edizione del programma. Chi conosce Umberto Gaudino, però, sa bene che il ballerino adesso dedito alla sezione del latino nel programma, in passato è stato anche lui un allievo della scuola di Maria de Filippi. Nato a San Giorgio a Cremano, Umberto Gaudino ha iniziato il ballo a livello agonistico quando aveva già solo 5 anni e a 16 era già protagonista di numerosi tornei nazionali ed internazionali entrando a far parte anche della nazionale italiana arrivando sempre nella parte alta della classifica e sul podio.

Andrea Perone e Flavio Cattaneo, ex e marito Sabrina Ferilli/ Tradimento, rottura e..

Umberto Gaudino diventa prof ad Amici 2021 e questa sera…

Ormai quindici anni fa Umberto Gaudino è sbarcato al programma televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle come maestro di Martina Pinto e l’anno dopo viene confermato l fianco di Sara Santostasi. Lontano dalla tv si esibisce con la sua partener, sul palco e nella vita, la danese Louise Heise. Il 2019 è arrivato ad Amici partencipando all’edizione numero 18 come concorrente arrivando alla fase finale e classificandosi sesto. Proprio nella puntata finale Maria de Filippi lo invita ad essere professionista di Amici dall’edizione seguente e nel maggio del 2020 entra a far parte del cast di Amici Speciali come concorrente. Da questa sera sarà sul palco del programma come ballerino professionista, cosa farà e in che cosa si esibirà per la gioia dei fan?

LEGGI ANCHE:

Rosa e Deddy fidanzati ad Amici 2021/ Lui: "All'inizio mi stava antipatica, ora..."Cristian Lo Presti, chi è?/ Da ballerino di Amici 14 ad assistente di Stéphane Jarny

© RIPRODUZIONE RISERVATA