Umberto Gaudino e Francesca Tocca/ Uomini e donne: Vittorio e Valentina Autiero…

Signori e signore è arrivato il momento di aprire le danze. I nostalgici dei vecchi balli da sala nel trono over di Uomini e donne e delle mitiche gare di ballo, oggi avranno modo di rivedere in azione due protagonisti della sezione senior con due ballerini professionisti. Il promo della puntata di oggi di Uomini e donne mostra l’ingresso in studio di Umberto Gaudino e Francesca Tocca e a richiedere la loro presenza è stata proprio Maria De Filippi, ma perché? Dopo l’ennesimo lento, Vittorio si è alzato dalla sua sedia per chiedere a Maria “un ballo più movimentato” ed è così che i due ballerini di Amici prenderanno posto in studio dopo una piccola esibizione. Vittorio avrà modo di ballare con la sexy Francesca mentre Valentina Autiero scenderà in pista proprio con Umberto Gaudino. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio ma, fino a quel momento, cliccate qui per vedere il video delle anticipazioni di oggi.

Umberto Gaudino pronto a scendere in pista

Continua il successo di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Nelle nuove puntate del Trono due ballerini di Amici arriveranno in studio per ballare con due personaggi del parterre. Si tratta di Umberto Gaudino e di Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro. Il primo è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha gareggiato nella squadra dei bianchi capitanata da Ricky Martin. Umberto ha 29 anni, anche se la danza entra nella sua vita fin da piccolo. A soli 5 anni comincia a praticare la danza a livello agonistico incontrando il favore e l’appoggio della famiglia che ha sempre creduto nel suo grande talento. La partecipazione ad Amici ha sicuramente dato una svolta alla carriera artistica di Umberto come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Coomingsoon.it: “con la mia ragazza abbiamo deciso di provare ad entrare ad Amici. Mi sono lanciato e fortunatamente è andata bene. È stato un grande cambiamento, abbandonare un percorso per iniziarne un altro completamente diverso. Diciamo che è stato per me un nuovo inizio”. Un percorso che il ballerino ha definito fantastico e che ancora oggi reputa una delle esperienze più belle della sua vita: “la rifarei altre mille volte. Mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco, di confrontarmi e superare i miei limiti. Mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere sia umanamente che artisticamente. Mi ha permesso di conoscere delle persone fantastiche”.

Francesca Tocca: da Amici all’amore per Raimondo Todaro

Francesca Tocca è l’altra ballerina professionista che si esibirà nel programma Uomini e Donne. La ballerina non è un volto nuovo ai programmi di Maria De Filippi visto che è nel cast di Amici. La ragazza è felicemente sposata con Raimondo Todaro, il ballerino professionista di “Ballando con Le Stelle”; un amore che è nato proprio grazie alla danza come ha rivelato in occasione di un’intervista il compagno: “Ci siamo innamorati ballando e ci siamo esibiti tante volte insieme…”. Raimondo Todaro ha anche sottolineato come oggi i due siano “rivali” ma solo dal punto di vista lavorativo, visto che Francesca balla su Canale 5 e lui su Rai1. “Ora, invece, lavoriamo separatamente…Io a Rai1 e lei a Canale 5 in due programmi concorrenti…Ma non manchiamo mai di supportarci e di fare il tifo l’uno per l’altra…Siamo sempre complici, mai rivali…” ha sottolineato Todaro che con la moglie ha aperto dal 2013 una scuola di danza a Catania. Un amore importante quello tra Raimondo e Francesca che nel 2013 sono diventati anche genitori della piccola Jasmine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA