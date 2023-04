Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici stanno insieme?/ Indizi e gossip: “Tra loro un terzo incomodo…”

Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici stanno insieme?

Da sempre i protagonisti di Amici di Maria De Filippi appassionano il pubblico non solo per i loro talenti, ma anche per le storie private e gli amori che sbocciano dentro e fuori la scuola di Canale 5. I protagonisti dell’ultimo gossip sono due ex allievi molto amati dal pubblico: parliamo di Umberto Gaudino, oggi professionista di balli latini ad Amici, e Martina Miliddi.

Stando a quanto scrive Ivan Rota per Dagospia, tra Umberto e Martina – come lui ballerina di latino – ci sarebbe del tenero. A darne chiari indizi sarebbero alcuni gesti social e commenti ‘mielosi’ che i due si scambierebbero. Ma il gossip non finisce qui, perché tra i due ci sarebbe anche un terzo incomodo!

Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici sono una coppia? Il gossip

Ecco quanto scrive il giornalista in merito: “I ballerini Umberto Gaudino e Martina Miliddi di Amici stanno insieme? Lui ha lasciato Louise Heise con cui ballava in coppia, lei ha abbandonato il cantante Aka7even. Il gossip gira grazie ai commenti mielosi che si fanno sui social. Ci sarebbe però un terzo incomodo: Gaudino, da molto farebbe coppia fissa con Alessio Stia, un altro suo collega. Il rapporto fra i due non avrebbe al momento etichette…”

Umberto Gaudino sarebbe dunque al centro di un vero e proprio triangolo. Parliamo tuttavia di un’indiscrezione che, ad oggi, non trova conferma dai diretti interessati. Al momento, infatti, Martina e Umberto, oltre i segnali social, non si mostrano insieme, né danno indizi concreti di un possibile flirt. Che sia solo questione di tempo?

