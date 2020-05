Umberto Gaudino/ “La mia squadra è fortissima” (Amici Speciali)

Pubblicità

Umberto Gaudino è uno dei concorrenti di Amici Speciali con Tim Insieme per l’Italia, il nuovo show condotto da Maria de Filippi in partenza da venerdì 15 maggio 2020 su Canale 5. A distanza di poche ore dalla prima puntata dell’edizione speciale del programma interamente dedicato alla beneficenza per la Protezione Civile contro l’emergenza Coronavirus, il ballerino di Amici sui social ha rilasciato delle anticipazioni sullo show. In particolare il ballerino si è soffermato sulla sua squadra dicendo: “Ciao ragazzi, cosa posso dirvi sulla mia squadra? E’ fortissima, non ce n’è per nessuno. Sui vari concorrenti quello che posso dirvi, senza fare nomi, uno dei concorrenti ha un’energia pazzesca, crolla il palco quando si esibisce. Poi posso dirvi “‘sensualità’, poi vedrete, ora non voglio svelare troppo…però brividi tanti brividi e tante emozioni ve lo garantisco!”. Le parole di Umberto hanno incuriosito i tantissimi fan che hanno cominciato ad ipotizzare con chi sarà in squadra. Anche altri concorrenti hanno condiviso dei filmati come Alberto Urso ed Irama.

Umberto Gaudino di Amici: “Il mio sogno è naturalmente quello di continuare a ballare”

Non ci sarà solo Umberto Guadino tra i concorrenti dell’edizione di “Amici Speciali”, il talent show in partenza su Canale 5. Accanto al ballerino di Amici 19, infatti, ci saranno volti noti come Giordana Angi, Irama, Alberto Urso, ma anche colleghi come Andreas Muller. Per Umberto e un pò per tutti si tratta di un vero e proprio ritorno a casa visto che il ballerino, artisticamente parlando, è nato proprio nel talent show di Canale 5. Intervistato da Coomingsoon.it, Umberto ha raccontato cosa l’ha spinto a presentarsi ai provini di Amici: “era un periodo molto positivo per la mia carriera agonistica, ma non ero del tutto felice. Così, con la mia ragazza abbiamo deciso di provare ad entrare ad Amici. Mi sono lanciato e fortunatamente è andata bene. È stato un grande cambiamento, abbandonare un percorso per iniziarne un altro completamente diverso. Diciamo che è stato per me un nuovo inizio”. Il suo ingresso però è stato molto criticato per via della sua età e delle sue esperienze, ma quelle critiche sono state importanti per il ballerino: “ho cercato di andare avanti, lavorare e cercare di far cambiare idea alle persone ballando. Uscito poi dalla scuola, ho trovato tantissime persone che mi hanno seguito e sostenuto durante il serale e questa è stata la mia vittoria più grande”. Una cosa è certa: l’ l’esperienza di Amici resta uno dei momenti più belli della vita del ballerino che a SuperGuida Tv ha rivelato i sogni per il futuro: “il mio sogno è naturalmente quello di continuare a ballare e fare della danza la mia vita, studiando anche altri stili per migliorarmi ogni giorno di più. E poi vorrei tanto andare in Africa per fare un’esperienza di solidarietà e beneficenza”.



