Umberto Gaudino/ Spazza via Valentin con eleganza ma… (Amici Speciali)

UMBERTO GAUDINO PRONTO A VINCERE AD AMICI SPECIALI?

Quanto è stato belle guardare Umberto Gaudino sul palco di Amici Speciali? Chi lo ama è stato spesso obbligato a guardarlo come guest star a Uomini e donne, dove spesso balla con i senior accompagnato da Francesca Tocca, o in seconda fila facendo da spalla al ballerino latino di turno nella versione normale del talent show, ma venerdì scorso tutto è stato diverso. Umberto Gaudino è tornato a ballare, e questa non è una novità, ma vederlo con il suo elegante abito di scena e al centro del palco, è stata tutta un’altra cosa e il pubblico per un attimo ha dimenticato tutto quello che è successo con Valentin nella 19esima edizione. Il ballerino latino si è dimostrato spesso arrogante e anche un po’ ostico ma sicuramente Umberto con il suo sorriso ha spazzato via quei brutti ricordi dimostrando che un artista in questo stile deve essere soprattutto solare. Al suo fianco c’è stata la bella Francesca Tocca per ricomporre la coppia che i due formano spesso in sala o nel dating show del pomeriggio su Canale5.

UMBERTO GAUDINO CONQUISTA TUTTE (ANCHE LA FERILLI) AD AMICI SPECIALI

Purtroppo l’eleganza e la solarità si Umberto Gaudino non sono bastate a portarlo sul podio della prima puntata di Amici Speciali ma magari qualcosa potrà cambiare questa sera con la seconda. Al momento non ci sono indizi su quella che sarà la sua coreografia questa sera ma sui social ha voluto condividere un frame di quella della scorsa settimana portando a casa una serie di complimenti da parte di alcuni volti noti, soprattutto donne, che hanno sottolineato la sua bellezza. A cominciare da Anna Tedesco e finendo a Guendalina Canessa, tutte si sono rivelate pazze del ballerino, tant’è che proprio quest’ultima ha scritto tra i commenti: “La faccia della ferilli trasmetteva quello che sentivo anch’io”. Non c’è bisogno di ricordarvi, infatti, che l’attrice romana si è detta conquistata da Umberto proprio come lo ha detto di Gabriele Esposito. Anche questa sera sarà lo stesso?

