Umberto Gaudino/ Vittoria grazie a Francesca Tocca? (Amici Speciali)

Pubblicità

Sorpresa per Umberto Gaudino. Il ballerino di latino, grazie alla decisione dei The Kolors di rinunciare alla finale di Amici Speciali, questa sera, durante il quarto ed ultimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, si contenderà la vittoria con Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino. Sarà l’occasione per il ballerino di dimostrare, ancora una volta, il suo talento. Sin da quando era un semplice allievo della scuola più famosa d’Italia, Umberto aveva stupito tutti per la sua sensualità e raffinatezza. Mai volgare, infatti, il ballerino riesce a dare vita a performance bellissime che colpiscono sia il pubblico che la giuria. Serio e professionale, il ballerino ha conquistato anche la fiducia dei colleghi che hanno deciso di regalargli la gioia della finale. Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino hanno indicato proprio Umberto come quarto finalista. Felice della fiducia dei compagni, Umberto li ha ringraziati pubblicato nelle storie su Instagram il video della scelta accompagnando il tutto con un cuore.

Pubblicità

UMBERTO GAUDINO: FRANCESCA TOCCA L’ARMA IN PIU’ PER VINCERE?

Umberto Gaudino, nelle sue esibizioni, tira fuori il lato più sensuale di sè. Ad essere particolarmente colpito dalle sue esibizioni è sicuramente Sabrina Ferilli per la quale lo stesso ballerino ha un debole. Tuttavia, per puntare sulla vittoria, Umberto potrtebbe puntare sul feeling che ha con Francesca Tocca. Nonostante le coreografie studiate da Giuliano Peparini rispettino totalmente il distanziamento fisico come prevedono le norme anticontagio da coronavirus, insieme, Umberto e Francesca Tocca formano una coppia sensualissima. Molto amata dal pubblico, Francesca è sicuramente una compagna d’avventura in grado di poter aiutare Umberto. Basterà, dunque, ballare con lei per portare a casa la vittoria? Trionfare, tuttavia, non sarà facile. Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino restano sicuramente i favoriti del pubblico. I fans di Umberto, tuttavia, sono pronti a sostenerlo fino in fondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA