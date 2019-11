Umberto, Giorgia Scaccia pulisce i suoi rifiuti/ Barbara D’Urso si infuria in diretta

Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, torna ad occuparsi della delicata vicenda di Umberto, l’anziano proprietario di una casa sommersa dai rifiuti. Grazie però all’intervento della conduttrice, aiutata sul posto dalla sua inviata Giorgia Scaccia, l’abitazione di Umberto è stata totalmente ripulita. Un intervento richiesto a gran voce anche dai condomini dell’uomo, costretti a subire i cattivi odori provenienti dall’abitazione in questione. Grazie ad una ditta di pulizie, la casa è stata totalmente ripulita e i mobili logori gettati. Umberto si è dunque riappropriato di casa sua ma nella prima notte è tornato a sporcarla, riportando dalla cantina roba vecchia e gettando anche rifiuti a terra o in buste messe nella camera da letto. Cosa che ha fatto infuriare Barbara D’Urso e ha costretto la Scaccia ad intervenire.

Barbara D’Urso si arrabbia con Umberto: “Non puoi fare così!”

Nel filmato mostrato oggi, a Pomeriggio 5, da Barbara D’Urso si vede proprio Giorgia Scaccia recarsi da Umberto e scoprire la brutta novità. L’inviata decide di ripulire di suo pugno, così si cala per raccoglie e gettare la spazzatura dell’anziano. Non manca anche la ramanzina della D’Urso che, dopo aver assistito alla scena, richiama Umberto: “Tutti i tuoi desideri noi li stiamo cercando di esaudire, ma non esiste che tu te ne sei fregato di tutto questo e ieri sera hai ributtato di nuovo la spazzatura per terra. Se tu dopo un giorno fai così, tra qualche giorno casa tua come sarà?” L’uomo promette che non sporcherà più, anche nella speranza di incontrare presto Barbara, ma sarà cosa da vedere nei prossimi giorni. (Clicca qui per il video)

