Umberto Guidoni/ L’astronauta due volte sullo Shuttle: dallo spazio alla politica…

Umberto Guidoni sarà tra gli ospiti di “Felicissima sera”, lo show di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo in onda questa sera, venerdì 23 aprile. Classe 1954, Guidoni si è laureato in astrofisica all’Università «La Sapienza» di Roma nel 1978, ottenendo una borsa di studio presso il Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare. Nel 1990 viene selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dalla NASA come candidato Specialista di carico utile per la prima missione del Satellite Tethered e si trasferisce a Houston. Quattro anni dopo, nel 1994, viene scelto come Specialista di carico utile e dopo un addestramento di oltre un anno, effettua il suo primo volo nello spazio a bordo della navetta Columbia. La seconda missione nello spazio è a bordo dell’Endeavour, nel 2001: Guidoni diventa il primo astronauta europeo a mettere piede sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Nello spazio ha trascorso in totale 27 giorni, 15 ore e 12 minuti.

Umberto Guidoni: dallo spazio alla politica

A seguito delle sue esperienze nello spazio, nel 2004, Umberto Guidoni si presenta alle elezioni europee come indipendente nella lista dei Comunisti Italiani e viene eletto deputato nel Parlamento Europeo. Nel 2008, insieme a Nichi Vendola e Claudio Fava, fonda l’associazione “Per la sinistra” con cui si è presentato alle elezioni europee del 2009, senza però essere eletto. La sua carriera politica si conclude a marzo del 2013. Successivamente si è dedicato esclusivamente alla divulgazione scientifica. Nel 2007 ha condotto la trasmissione radiofonica “Dallo Sputnik allo Shuttle” , in cui ha ripercorso le tappe della conquista dello Spazio. Nel luglio 2009, in occasione dei 40 anni dello sbarco sulla Luna, ha condotto “Dalla Terra alla Luna”, in cui raccontato l’epopea delle missioni lunari e del programma Apollo. Da questa trasmissione radiofonica è stato tratto il libro “Dalla Terra alla Luna” pubblicato nel 2011.

