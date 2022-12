Umberto Maria Anzolin, chi è il marito di Heather Parisi/ Lei: “Non dimenticherò mai una cosa…”

Umberto Maria Anzolin, marito di Heather Parisi: ecco come l’ha conquistata

Umberto Maria Anzolin è il marito della celebre attrice e ballerina Heather Parisi. Della sua vita privata non si hanno moltissime informazioni, in quanto si tratta di una persona molto riservata, particolarmente attaccata alla sua privacy. Sappiamo però la dolce metà della Parisi è nata a Vicenza, una città che ha abbandonato per trasferirsi in Cina, dove gestisce la sede orientale della sua attività di import-export. Con la famosa soubrette ha messo al mondo i figli Dylan Maria e Elizabeth Jaden, con cui ha costruito un grande rapporto. Allo stesso modo, la storia d’amore con la showgirl va alla grande, come raccontato dalla ballerina in diverse interviste televisive e sui giornali.

“Se sono felice? A quarantacinque anni ho conosciuto il romanticismo, non dimenticherò mai il primo sguardo, una sensazione indescrivibile, che ancora oggi c’è. È romantico, fa delle cose per me, mi scrive una frase, una poesia”, ha raccontato la Parisi a proposito del rapporto col marito Umberto. Per Heather, quindi, uno degli elementi che ha fatto scoccare la scintilla con il suo compagno è stato il suo romanticismo, una dote che evidentemente gli è rimasta.

Durante un’ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin, la Parisi ha inoltre sottolineato i gesti affettuosi della sua dolce metà, che a quanto pare si ripetono instancabilmente, ogni giorno. “Mi lascia messaggi romantici sullo specchio usando il rossetto. Mi ha fatto diventare serena, che è la cosa più importante nella vita. Mi capisce, io con lui sono nuda. E abbiamo potuto fare forse la cosa più importante per una coppia: procreare”.

I due gemelli meravigliosi che Heather e Umberto hanno messo al mondo rappresentano un vero e proprio capolavoro per la coppia e a tal proposito, la showgirl ha detto: “Sono rimasta incinta a 50 anni. Non è stato facile, ci abbiamo messo un paio due anni. Lui soffriva, non sapeva come aiutarmi, ho avuto una crisi terribile nell’agosto del 2009”. Per quanto riguarda i gemelli e la vita a Shangai, la Parisi ha detto di trovar molto stimolante per i figli, l’ambiente asiatico: “Perché vivere qui è molto stimolante”, il suo commento a Verissimo.

