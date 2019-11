Umberto Maria Anzolin marito Heater Parisi/ I figli Elizabeth e Dylan, uno dei gemelli rischiò di…

Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan saranno ospiti con Heather Parisi della nuova puntata di “Live – Non è la d’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso il lunedì in prima serata su Canale 5. Una famiglia unita e felice quella formata dalla showgirl e dal marito con cui ha avuto due splendidi figli con cui vive ad Hong Honk. La Parisi, ospite di Verissimo, ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita superato proprio grazie all’amore del marito e dei figli. Durante gli anni di Fantastico la ballerina soffriva di bulimia, una malattia che ha vinto grazie alla famiglia: “ero talmente infelice della mia vita privata che davanti agli altri mangiavo tantissimo, poi andavo in bagno e vomitavo tutto”. L’amore di Umberto Maria l’ha aiutata ad uscire da questo buco nero, per questo motivo a lui ha voluto dire “grazie”: “Umberto Maria mi hai dato due bambini curiosi della vita e sinceramente felici di vivere ogni esperienza che la vita offre. Grazie perché con TE, posso essere sempre me stessa, sia quando sono vulnerabile, sia quando mi sento forte”. Non solo, la Parisi ha sottolineato come il supporto del marito sia stato importante in tanti altri aspetti della sua vita: “grazie perché mi hai contagiato con il tuo ottimismo senza fine. Lo ripeterò all’infinito: Non sei l’amore della mia vita, ma la mia Vita”.

Elizabeth e Dylan sono i due gemelli figli di Heather Parisi e Umberto Maria

Elizabeth e Dylan sono i due gemelli figli di Heather Parisi e Umberto Maria. I gemellini sono arrivati a distanza di 20 anni dalla primogenita Rebecca e 10 anni dopo Jacqueline non senza difficoltà. “Il ginecologo diceva che era troppo grande, era perplesso e mi fece capire di rinunciare a uno dei due perché era troppo pericoloso per me” ha raccontato la Parisi che ha mai pensato di rinunciare ad uno dei suoi amatissimi figli. Anzi a Verissimo la Parisi ha raccontato come ha deciso con il marito Umberto Maria di diventare genitori: “a 50 anni abbiamo deciso di fare questo grande viaggio e sono arrivati due gemelli. Non è stato facile, ma è stata una gravidanza meravigliosa. Ho mangiato di tutto, forse l’ultimo mese ho avuto qualche problema. Poi per me era bellissimo anche il fatto che fossero maschio e femmina”

Umberto Maria e Heather Parisi la loro nuova vita a Hong Kong

Umberto Maria e Heather Parisi vivono con i gemelli Elizabeth e Dylan da diversi anni a Hong Kong dove hanno trovato la loro felicità e serenità. Per lavoro molto spesso la ballerina e cantante è in Italia per partecipare ai programmi televisivi, come è successo recentemente quando è stata ospite di Che tempo che fa dove ha parlato della sua famiglia. Interpellata sul marito e i figli ha rivelato: “i miei figli? Loro parlano italiano con il mio adorato marito Umberto, parlano inglese con me e cinese mandarino tra di loro così noi non capiamo. Sono terribili!”. Elizabeth e Dylan hanno nove anni e vivono ad Hong Kong dove mamma e papà hanno costruito una casa bellissima e che non hanno alcuna intenzione di lasciare. “Tornare in Italia? Vivo così bene a Hong Kong, c’è un senso civico incredibile, la mia vita è meravigliosa lì, ho grande serenità” ha detto la Parisi parlando di un un suo possibile ritorno in Italia.



