Umberto Maria Anzolin, marito Heather Parisi/ Lei “c’è stato un brutto momento ma…”

Umberto Maria Anzolin, ecco chi è il marito della celebre Heather Parisi

Umberto Maria Anzolin è il marito della famosissima ballerina e showgirl Heather Parisi. I due sono sposati dal 2013 e ad oggi conducono una vita felice e appagante a Hong Kong. Lui è un noto imprenditore vicentino, il suo nome è legato a quello della Conceria Anzolin, storica azienda di famiglia in veneto, mentre per quanto concerne la vita privata dell’uomo sappiamo davvero molto poco, in quanto risulta una persona riservata ed estremamente discreta. Di lui ne ha però parlato la sua dolce metà Heather Parisi, nonché madre dei gemelli Dylan ed Elizabeth.

“Lui è l’amore della mia vita: l’ho incontrato a 45 anni”, ha raccontato lei in occasione di una intervista rilasciata a ‘Mi casa es tu casa’. In quella circostanza Heather Parisi parlò delle differenze anagrafiche come punto di forza, sottolinenando che con il suo Umberto Maria Anzolin sente ancora le farfalle nello stomaco. Per quanto riguarda l’inizio della loro storia, la Parisi ha spiegato che tra loro è stato un colpo di fulmine.

Il colpo di fulmine tra Heather Parisi e Umberto Maria Anzolin

“Ci siamo guardati ed è stato amore. Tuttora il suo sguardo mi fa questo effetto. È romantico, mi apre la porta e mi porta il caffè a letto. Mi scrive le frasi sul vetro, mi fa tante sorprese. È una persona che mi ha fatto diventare serena. È la cosa più importante nella vita. Andare a letto e svegliarsi col sorriso, è impagabile. Mi capisce. Io con lui sono nuda”, ha sdetto la Parisi nel vis a vis con Silvia Toffanin.

La coppia, nonostante l’età avanzata di Heather, è riuscita a realizzare il sogno di avere dei figli e per questo motivi la Parisi si sente estremamente grata: “Perché la cosa più importante per una coppia è dare la vita. Non rimarremo eternamente su questo mondo, ma in questo modo lasceremo un segno. A cinquant’anni ho avuto due gemelli. Ci abbiamo provato per alcuni anni, non è stato facile. Io ero in crisi. È stato un brutto momento, lui non sapeva come aiutarmi. Poi sono rimasta incinta. La vita è meravigliosa”. “Lui mi ha fatto diventare serena, che è poi la cosa più importante nella vita”, ha aggiunto Heather sempre parlando del marito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA