Umberto Maria Anzolin, marito Heather Parisi/ “Serena con lui: non dimentico mai…”

UMBERTO MARIA ANZOLIN, CHI E’ IL MARITO DI HEATHER PARISI?

Chi è Umberto Maria Anzolin, il marito di Heather Parisi e secondo coniuge della vulcanica showgirl e ballerina statunitense? Questo pomeriggio, nel nuovo appuntamento con ‘Le Storie’ di “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin riproporrà la bella intervista che la bionda 62enne aveva concesso qualche tempo fa negli studi televisivi di Canale 5, raccontandosi tra carriera, famiglia e altre confessioni sulla sua vita privata, tra tante gioie ma pure dolori, soprattutto vissuti nella sua infanzia. E se in un altro articolo quest’oggi parliamo dei figli avuti da Heather Parisi, qui scopriamo qualcosa di più sul suo attuale compagno, portato all’altare circa dieci anni fa.

Umberto Maria Anzolin, come accennato sopra, è l’attuale marito di Heather Parisi: la ballerina e attrice teatrale californiana, infatti, era stata sposata in passato con Giorgio Manenti, l’uomo da cui aveva avuto la prima figlia, Rebecca, e che aveva lasciato poi nel 1999 dopo il divorzio. Messa in archivio poi anche la relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo (padre della seconda figlia Jacqueline), ecco entrare nella sua vita l’imprenditore vicentino con cui vive ancora oggi in quel di Hong Kong dal 2011 (dove il suo compagno lavora) e con cui ha avuto i suoi ultimi due figli, ovvero i gemelli Dylan ed Elizabeth. Ma cosa sappiamo di lui e sulle circostanze che hanno portato i due a conoscersi?

HEATHER PARISI, “UMBERTO E’ L’AMORE DELLA MIA VITA: INSIEME ABBIAMO…”

Oggi probabilmente 52enne (non si conosce di preciso la sua età), il nome di Umberto Maria Anzolin era legato a quello della Conceria Anzolin, storica azienda di famiglia del vicentino, mentre sul privato dell’uomo conosciamo poco anche perché pare essere molto riservato e tutto ciò che sappiamo di lui è merito della compagna: “Lui è l’amore della mia vita: l’ho incontrato a 45 anni” aveva raccontato la diretta interessata durante un’ospitata a ‘Mi casa es tu casa’, parlando della differenza di questa relazione con le due precedentemente vissute: “La gente mi dice che mi vede sorridente (…) Ora sono una donna serena, con tutti i problemi, perché ci sono: ma avere una persona vicino che ti coccola psicologicamente, anche con una carezza…” aveva aggiunto Heather che, a distanza di tanti anni, ha ammesso di sentire per Umberto le “farfalle nello stomaco” come agli inizi del loro amore.

Sposati dal 2013, Heather Paris e Umberto Maria Anzolin si amano come il primo giorno ed è forse anche questo uno dei motivi che hanno portato la ballerina a diventare madre dopo i 50 anni: “Mi ha fatto conoscere il romanticismo e non dimenticherò mai il primo sguardo, con i nostri occhi che si sono incrociati… Una sensazione indescrivibile” aveva rivelato la 62enne a Silvia Toffanin proprio lo scorso ottobre durante l’intervista a ‘Verissimo’. Non solo: pare che Umberto le lasci ancora oggi dei messaggi romantici usando il suo rossetto: “Lui mi ha fatto diventare serena, che è poi la cosa più importante nella vita: con lui io sono nuda perché mi capisce e poi abbiamo fatto forse la cosa più importante per una coppia” aveva concluso la Parisi, riferendosi al concepimento dei loro due gemelli avvenuto dopo due anni di vita assieme.











