Umberto Marzotto, chi è il padre di Matteo Marzotto/ Il matrimonio con Marta, 5 figli e la separazione

Umberto Marzotto, chi è il padre di Matteo Marzotto: la storica azienda di famiglia

Umberto Marzotto è il padre di Matteo Marzotto, noto imprenditore e manager che ha lavorato per anni nell’azienda e negli affari di famiglia. I Marzotto sono infatti una nota famiglia di industriali originaria di Vicenza, attiva già dal 1600 in numerose attività mercantili, per poi specializzarsi nel laniero ed espandersi nei secoli a seguire nel settore tessile e manifatturiero. Tra i più illustri esponenti c’è indubbiamente Gaetano Marzotto, che nel 1939 venne insignito del titolo di conte.

Umberto Marzotto è figlio di Gaetano Marzotto junior, che completò la trasformazione dell’azienda di famiglia lanciandola a livello internazionale, e di Margherita Lampertico. Dopo essersi ritirato dall’attività lavorativa, si trasferì in Svizzera, a Lugano. Umberto è morto nel 2018 a 92 anni in seguito ad una malattia degenerativa di cui soffriva da tempo: come riportato dal Giornale di Vicenza, si trattava di una grave malattia invalidante che gli aveva di fatto impedito di restare operativo nella sua vita di imprenditore.

Umberto Marzotto: il matrimonio con Marta Marzotto, 5 figli e la separazione

Umberto Marzotto, padre di Matteo Marzotto, proprio nel settore della moda ha conosciuto colei che è stata la donna più importante della sua vita: la moglie Marta Vacondio, che ha successivamente acquisito il cognome del marito. La coppia si conobbe all’inizio degli anni ’50, quando Umberto era nel vivo della sua attività lavorativa nell’industria tessile di famiglia e Marta, giovanissima, lavorava come modella ed era molto richiesta in tutta Italia.

Dopo due anni di fidanzamento i due si sposarono nel 1954 e, dal loro matrimonio, nacquero cinque figli: Paola, Annalisa, Vittorio Emanuele, Maria Diamante e Matteo. Tuttavia il loro amore ha spesso vissuto di infedeltà: dopo alcuni tradimenti da parte dell’imprenditore, la modella e stilista intrecciò una relazione con il pittore Renato Guttuso, conosciuto in un salotto romano durante una vacanza nella Capitale sul finire degli anni ’60. Il matrimonio di Umberto e Marta durò 32 anni e si concluse con la separazione nel 1986.

