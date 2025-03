L’omicidio di Umberto Mormile non è stato commesso da Salvatore Pace. Questo quanto si legge sul sito del Corriere della Sera in merito alla sentenza emessa nelle scorse ore dalla corte d’assise d’appello di Milano. Pace, collaboratore di giustizia, è stato assolto dall’accusa di aver collaborato all’assassinio di Umberto Mormile, educatore del carcere di Opera, a Milano, ammazzato l’11 aprile del 1990 da alcuni esponenti della ndrangheta, mentre stava recandosi al lavoro.

Un vero e proprio cold case quello di Mormile, che era stato riaperto la forte volontà di scoprire la verità da parte dei famigliari della stessa vittima, a cominciare da fratello e sorella, ma anche dalla figlia. Salvatore Pace, ricorda il quotidiano di via Solferino, era stato condannato in primo grado assieme a Vittorio Foschini. Il primo non aveva preso parte materialmente all’omicidio ma era stato accusato di aver collaborato alla preparazione del piano che portò appunto all’assassinio, fornendo le armi e i mezzi.

UMBERTO MORMILE UCCISO NEL 1990: COS’ACCADDE

Il 34enne Umberto Mormile venne assassinato in strada con sei colpi di pistola, in quel di Carpiano, fermato da due uomini con indosso un casco, a bordo di una moto di grossa cilindrata, un tipico modus operandi della malavita organizzata, soprattutto in quegli anni. La procura generale, nel processo d’Appello, aveva chiesto che Salvatore Pace venisse ritenuto responsabile, chiedendo quindi la conferma della condanna in primo grado, ma la sentenza ha ribaltato la precedente decisione, spiegando che entro 45 giorni depositerà le motivazioni di questa decisione, che ha sorpreso i famigliari della vittima.

Stefano Mormile, fratello della vittima, ha parlato di “brutta pagina di giustizia”, mentre sono di tutt’altro tenore le parole di Dezio Ferraro, il legale di Pace, che parla di una sentenza che rende ovviamente felici gli avvocati e il loro cliente, restituendo “dignità al signor Pace”.

UMBERTO MORMILE: LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI PACE

Secondo gli avvocati, così come emerge dalla sentenza, l’imputato non avrebbe collaborato nell’omicidio Mormile “Oggi si è messo finalmente un punto”, aggiunge il legale, a questa vicenda. Ricordiamo che per l’omicidio dell’educatore del carcere di Opera sono già stati condannati 20 anni fa, nel 2005, Antonio Papalia e Franco Coco Trovato, esponenti della ndrangheta e considerati i mandati del delitto. Antino Schettini e Antonino Cuzzola sono invece stati ritenuti i due a bordo della moto che hanno flagellato il povero Mormile. Infine, nel 2011, è stato condannato in via definitiva Domenico Papalia, anch’esso ritenuto il mandante.

Resta la domanda, perchè Umberto Mormile venne ucciso? Non è mai stato fatto chiarezza ma secondo i fratelli della vittima, vi sarebbe stato una trattativa stato-mafia all’interno del carcere di Opera per permettere ai boss di avere determinate libertà, ed evidentemente la vittima aveva scoperto questo andazzo e forse voleva denunciarlo. Ovviamente non lo sapremo mai. Ricordiamo che Armida Miserere, la compagna di Umberto nonché direttrice del carcere di Sulmona, si uccise il 19 aprile del 2003, 13 anni dopo la morte del compagno.