Umberto, papà Carlotta Dell’Isola/ Il rapporto con Nello: “per lui è un padre”

Nei giorni scorsi, nella casa del Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola ha parlato con Stefania Orlando e Samantha De Grenet del suo rapporto con il fidanzato Nello Sorrentino, con cui sta da 7 anni: “Nelle coppie succede una cosa pazzesca, ci si somiglia”, ha detto la ragazza aggiungendo che il fidanzato assomiglia molto a suo padre Umberto, tanto da far credere alle persone di essere davvero parenti. “Mio papà sente più Nello che me”, ha detto Carlotta parlando del forte rapporto tra il fidanzato e il padre. In un momento difficile della sua storia con Nello, Carlotta aveva paura a lasciare il fidanzato: “La preoccupazione che avevo la era che se lasciavo Nello, perché lo vedevo infelice, lui perdeva mio padre. Loro hanno un rapporto unico”, concludendo che papà Umberto è diventato davvero un padre per Nello.

Umberto, papà Carlotta Dell’Isola: il rapporto con Nello Sorrentino

Il discorso, a cui si è aggiunta anche Giulia Salemi, si è poi sposato sul rapporto di Carlotta Dell’Isola con il padre Umberto. La ragazza ha confidato alle compagne di provare un leggero imbarazzo nel rapportarsi con suo padre, come se ci fosse un blocco tra loro due: “Sono aggressiva a volte”, spiegando come le loro conversazioni siano spesso brevi e fredde, rispetto a quelle che ha con la madre. Giulia Salemi, che da poco ha recuperato il rapporto con il padre Mario, ha consigliato a Carlotta di fare il primo passo, partendo da una situazione familiare felice: “Non avete problemi di alcun tipo, hai una famiglia stabile, sei molto fortunata”. Già qualche giorno fa, Carlotta Dell’Isola aveva parlato con Rosalinda Cannavò del suo difficile rapporto con il padre: anche l’attrice le aveva suggerito di prendere l’iniziativa per cercare di cambiare la situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA