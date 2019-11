Umberto sepolto dai rifiuti: Giorgia Scaccia con la mascherina/ “Non vivo solo io…”

Pomeriggio 5 si occupa del caso di Umberto, l’anziano signore di Bari, sepolto in casa dai suoi stessi rifiuti. L’accumulatore seriale è solito fare i bisogni per terra e camminarci sopra. Giorgia Scaccia, l’inviata di Barbara D’Urso, è riuscita ad entrare nella casa di Umberto. “L’aria era irrespirabile, abbiamo fatto fatica a non avere un mancamento”, ha spiegato la giornalista. “Da quando tempo non ti fai una doccia?”, chiede la Scaccia ad Umberto. “Da anni”, risponde il signore. Anche gli altri inquilini del palazzo commentano la situazione di Umberto: “c’è sporcizia ovunque, non è possibile che un essere umano debba vivere in quelle condizioni”. Gli assistenti sociali sono entrati nella casa di Umberto qualche mese fa, hanno bonificato una volta, ma nel momento in cui un giudice ha stabilito che è capace d’intendere e volere non possono fare altro per aiutarlo. “Dopo il nostro servizio, un paio d’ore fa, sono arrivati gli assistenti sociali che, però, non hanno rilasciato dichiarazioni“, ha spiegato Barbara D’Urso.

GIORGIA SCACCIA NELLA CASA DI UMBERTO, SEPOLTO IN CASA DAI RIFIUTI

Giorgia Scaccia, dopo aver rischiato di sentirsi male, ha accettato di entrare nuovamente nella casa di Umberto con la mascherina e una tuta protettiva. La giornalista, così, in diretta, è entrata nuovamente nella casa del signor Umberto che aveva chiesto aiuto per le sue condizioni aiutata da vicina di casa in possesso delle chiavi di casa di Umberto. “Non entrare Giorgia, chiedi il permesso”, dice Barbara D’Urso. “Umberto posso entrare? Vieni qui che Barbara ti vuole aiutare”, dice Giorgia Scaccia che, su richiesta del signor Umberto, prova a raggiungerlo in camera da letto camminando tra escrementi e spazzatura. Quando Umberto si presenta davanti alle telecamere, Barbara D’Urso prende in mano la situazione: “Voglio che qualcuno ti aiuti, che ti offri la possibilità di farti una doccia calda. Ieri mi hai detto che non ce la fai più a vivere così”, dice la D’Urso. “Non credo di essere l’unico a vivere in queste condizioni”, dice l’anziano. “Vuoi che qualcuno venga a pulirti la casa?”, chiese la D’Urso. “Devono venire persone oneste e non ladre”, sentenzia l’anziano signore.

