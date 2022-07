Umberto Smaila al Grande Fratello Vip 7?/ Colpaccio per Signorini, ma…

Umberto Smaila al Grande Fratello Vip 7?

Nuove e clamorosa indiscrezione sul Grande Fratello Vip 7 che, contrariamente ai primi rumors, potrebbe cominciare in ritardo rispetto alla data del 12 settembre annunciata nelle scorse settimane come quella della messa in onda della prima puntata. Mentre Alfonso Signorini, attraverso una storia pubblicata tra le proprie storie Instagram ha svelato un nuovo indizio su un nuovo concorrente che varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, Deianira Marzano lancia una clamorosa indiscrezione su un altro vip che potrebbe aver accettato di partecipare alla settima edizione del reality show.

Secondo quanto fa sapere Deianira Marzano, infatti, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, potrebbe esserci anche Umberto Smaila. La blogger annuncia con certezza la presenza di Smaila nel cast, ma per ora, non c’è ancora l’ufficialità.

Tutti i nomi accostati al Grande Fratello Vip 7

Sono tanti i nomi accostati finora al Grande Fratello Vip 7. Tra i tanti, chi entrerà quasi sicuramente nella casa di Cinecittà è Antonella Fiordelisi, annunciata da tempo la cui presenza è stata confermata da Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram Investigatore Social. Tra i nomi più attesi, poi, spicca quello di Antonino Spinalbese a cui dovrebbe essere collegato il nuovo indizio pubblicato da Signorini. Tra gli altri nomi spuntano anche quelli di Chadia Rodriguez, Pamela Prati, ma anche Patrizia De Blanck a cui Signorini avrebbe chiesto di tornare.

Finora, tuttavia, nessun nome è stato ufficializzato. Il cast, dunque, potrebbe essere non ancora chiuso. L’ufficialità dei concorrenti arriverà solo alla fine dell’estate quando mancheranno poche settimane per l’inizio della settima edizione del reality.

