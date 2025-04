Umberto Smaila è sposato ormai dal 2008 con Fanny Minati, con un matrimonio felice dal quale sono nati Greta e Roy, i due figli della coppia. Precedentemente, il famoso cantante aveva un’altra moglie di nome Patrizia Frassini e con quest’ultima è diventato genitore dei due primi figli Rudy e Giorgia. Lui lo conosciamo tutti, con le sue collaborazioni insieme ad alcuni degli showman più grandi quali Nini Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà, insieme ai quali ha fondato il celebre gruppo “I Gatti di Vicolo Miracoli”.

Il loro fu un vero e proprio successo che aveva caratterizzato gli anni ’80 italiani ma dopo la rottura con la band si era dedicato prevalentemente alla conduzione diventando volto principale del programma “Colpo Grosso” e di “C’est La Vie“, due quizzoni che fecero la storia della televisione con un ottimo riscontro da parte del pubblico. Ma passiamo ora a vedere chi è la moglie di Umberto Smaila, che ancora oggi è accanto a lui e cresce insieme al conduttore i due figli avuti dopo il matrimonio. Certo è che Fanny Minati è decisamente riservata e a differenza del marito non si mostra troppo davanti alle telecamere.

Umberto Smaila, il litigio con la moglie Fanny Minati e il tracollo economico: “Mi ha salvato”

Fanny Minati ha preso la decisione di non avere i social, ma appare in alcune foto del marito Umberto Smaila insieme ai suoi figli. Roy, il primogenito, è nato nel 2000, mentre nel 2002 è venuta al mondo Greta. Ma cosa si sa della moglie del conduttore? Purtroppo non si conosce nulla della sua vita privata se non che non appartiene al mondo della televisione e ha origini colombiane.

Tempo fa a scuotere il gossip era stato un litigio furibondo tra la coppia per via della gelosia di lei nei confronti di un complimento fatto a una showgirl: “Mi ha tirato le orecchie quando è venuta nel locale Aida Yespica. Ho esclamato: “Mamma mia, è bella come una Madonna“, aveva detto Umberto Smaila. La moglie Fanny Minati lo ha anche salvato da un tracollo economico dove ha rischiato di perdere tutto: “Accendevo mutui, in modo un po’ troppo disinvolto. Compravo tenute in Toscana, facevo il brillantone. Mi sono salvato per il rotto della cuffia.“

