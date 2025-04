Nel corso della sua vita, Umberto Smaila ha avuto quattro figli da due donne diverse. I primi due si chiamano Rudy e Giorgia e sono nati dalla relazione con Patrizia Frassini, mentre Greta e Roy sono nati dal matrimonio con Fanny Minati, attuale moglie. L’unico figlio che ha intrapreso una carriera simile a quella del padre è stato Rudy che di frequente si è esibito con lui durante i concerti. Classe 1982, il ragazzo ha condotto con Umberto Smaila nel 2010 nella trasmissione “In viaggio con papà“. Non solo, da diversi anni il figlio del cantante si è destreggiato poco male come opinionista di Mattino Cinque.

Rudy Smaila ha avuto anche un figlio dalla compagna Paola, Edoardo nato nel 2020. A tal proposito, Umberto aveva dichiarato a LaPresse che si tratta di un bambino molto sorridente che ha portato molta allegria nella sua vita. Ma andiamo ora a scoprire di più sulla vita di Rudy, figlio che tra gli altri si è distinto per aver imparato tutto dalla brillante carriera del padre, seguendolo dai tempi di Gatto del Vicolo dei Miracoli cercando di assorbirne tutti i segreti.

Rudy, figlio di Umberto Smaila: “Papà mi ha preparato alle difficoltà“

L’amore per la musica ha contagiato anche il figlio di Umberto Smaila, Rudy, che ad appena 19 anni ha iniziato a “rubare” i segreti del mestiere seguendo il padre durante le sue serate, specialmente in Sardegna. Da questo momento ha iniziato a fare il corista, ma si è sempre trattenuto per la paura di passare come “privilegiato”. “Temevo anche che si facessero continui confronti con lui. Poi ho preso coraggio e mi sono buttato“, aveva raccontato in un’intervista a Il Giornale.

Rudy ha sempre detto che suo padre gli ha insegnato sin da subito a prepararsi per le difficoltà, e per questo lo ha forgiato nell’accettare le critiche. “Abbiamo sempre un pubblico davanti pronto a giudicare“, gli diceva. Un altro dei grandi insegnamenti è stato quello di preparare un bel repertorio pieno di diversi brani scelti appositamente per le persone che lo ascoltano. Insomma, il figlio di Umberto Smaila si è fatto le ossa e ha capito subito che il mondo dello spettacolo sarebbe stato molto difficile da affrontare, ma mantiene sempre il sorriso: “Soprattutto è importante non farsi prendere dal sottofondo malinconico che esiste sempre negli artisti“.