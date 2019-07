Umberto Smaila/ “Colpo grosso? Ho sofferto per le critiche ingiuste, ma…”

Showman, intrattenitore, musicista e imprenditore, Umberto Smaila, dopo una lunga carriera in cui non si è fatto mancare nulla, si racconta ai microfoni di Io e Te. Dopo aver incontrato Jerry Calà, amico e collega di Umberto Smaila, Pierluigi Diaco dà vita ad un faccia a faccia durante il quale non mancano momenti divertenti, ma anche aneddotti mai raccontati. “Dopo che c’è stato Jerry (Calà ndr) non potevo non venire anch’io”, comincia così il racconto di Umberto Smaila – “ho sofferto per le critiche superficiali, che non vanno a fondo del problema. Io sono stato e, forse, lo sono tuttora, il rappresentante del sentimento nazional-popolare. Il programma Colpo grosso è stato molto discusso, ma è stato anche un successo. Il paese si è diviso in guelfi e ghibellini, quelli pro e quelli contro”, spiega Umberto Smaila non nascondendo di aver sofferto molto per le critiche ricevute all’epoca. Un programma che ha segnato un punto di svolta nella storia della televisione italiana, ma anche nella vita di Umberto Smaila.

UMBERTO SMAILA: “FACCIO TUTTO PER POTER FARE LA VITA CHE VOGLIO”

Nonostante siano trascorsi anni dal suo debutto, Umberto Smaila non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua più grande passione, la musica. A Pierluigi Diaco, infatti, confessa di essere a lavoro su un progetto discografico importante di cui, però, non può ancora svelare i dettagli. Dopo Colpo Grosso che gli ha regalato grande successo, Umberto Smaila ha dovuto reinventarsi e ci è riuscito. Oggi, Umberto gira l’Italia con i suoi spettacoli regalando delle serate divertenti al pubblico. Con lui c’è anche il figlio Rudy a cui ha trasmesso il suo lato artistico. “Credo di essere uno dei pochi padri che porta il figlio con sè in scena”, racconta Smaila che, poi, aggiunge che, per gli spettacoli live, il figlio Rudy ha dovuto mettere un po’ da parte la radio. “Ciao papà. So che raccolgo un’eredità pesante. Io a mio padre voglio molto bene. Ho la fortuna di poter avorare con lui e spero di meritarmi il successo che sto avendo portando avanti il nome della famiglia”, dice in un videomessaggio Rudy Smaila. “Tutto quello che faccio lo faccio per meritarmi l’affetto dei miei e per potermi permettere il lusso di poter fare la vita che voglio“, conclude Smaila.

