Negli ultimi giorni l’universo mediatico è concentrato sul caso di Francesca Michelon, figlia non riconosciuta del compianto Stefano D’Orazio – storico volto dei Pooh – che il tribunale ha decretato figlia legittima dell’artista dopo l’esito del test del DNA. La notizia ha chiaramente attirato l’attenzione di tutti, tra personalità dello spettacolo, giornalisti e appassionati. Se ne parla anche a La Volta Buona di Caterina Balivo con diversi ospiti, in particolare Umberto Smaila che nel bel mezzo della conversazione ha spiazzato tutti con una rivelazione inattesa.

Caterina Balivo era sul punto di incalzare Emanuela Folliero, ex compagna del compianto Stefano D’Orazio, a proposito della figlia non riconosciuta di Stefano D’Orazio. Prima che la conduttrice dicesse la sua, è appunto intervenuto Umberto Smaila che ha rivelato: “Leggendo le notizie degli ultimi giorni ho scoperto che Francesca Michelon è figlia di Stefano D’Orazio, ma prima era figlia di Diego Michelon…”. Spiazzata Caterina Balivo che ha dunque chiesto: “Quindi tu conoscevi il papà adottivo?”. A tal proposito il conduttore ha dunque aggiunto: “E’ stato il mio pianista per 15 anni; un grandissimo artista e musicista. Quando ho saputo di questa cosa sono rimasto di sale…”.

Umberto Smaila, sempre a proposito del caso di Francesca Michelon ora riconosciuta come figlia legittima del compianto Stefano D’Orazio, ha anche aggiunto: “Viviamo in un mondo dove la tecnologia cambia tutto, una volta il test del DNA non esisteva”. Sempre a La Volta Buona arriva anche il parere di Emanuela Folliero che conosceva bene l’artista dati i trascorsi sentimentali: “A me non ha mai detto nulla di tutto questo, assolutamente no”. Anche lei, nonostante l’amore condiviso, ha dunque appreso solo dai media e dalle notizie recenti dell’esistenza di Francesca Michelon in quanto figlia di Stefano D’Orazio.