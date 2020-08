Umberto Smaila/ Da “Colpo grosso” alla musica: “faccio disco di duets” (Techetechetè)

C’è anche Umberto Smaila tra i protagonisti della puntata di oggi, sabato 1 agosto 2020, di “Techetechetè” in onda su Rai1. Il programma di video frammenti diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, questa sera omaggia il grande varietà italiano con alcuni personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Tra questi c’è anche Smaila che ha debuttato nel mondo dello spettacolo negli anni ’70 con il gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli con cui ha realizzato anche una serie di film e programmi televisione. Una volta che il gruppo si è sciolto, Smaila ha proseguito la sua carriera come conduttore diventando molto popolare grazie ad alcuni quiz show di Canale 5, ma principalmente per il sexy show “Colpo grosso”. Cinque stagioni di grandissimo successo che hanno reso il programma di Italia 7 un vero e proprio cult televisivo. Successivamente ha preferito lasciare la conduzione televisiva per occuparsi principalmente di cinema, musica e imprenditoria. Da anni, infatti, si occupa dei locali Smaila’s: 10 locali tra cui quello aperto a Sharm el-Sheikh, Latina, Poltu Quatu, Gallipoli e Verona.

Umberto Smaila oggi: “presto faccio un disco di duetti”

Una carriera lunga e ricca di successi quella di Umberto Smaila che recentemente però ha lamentato di avere delle difficoltà economiche. Proprio così, il celebre attore e personaggio televisivo dalle pagine de “La verità” (data 9 luglio 2020) ha confessato che per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus si è ritrovato a vendere una casa. “Prima ero benestante, fino alla pandemia. E la prova di questa condizione è che adesso, per riprendermi dopo l’emergenza, dovrò vendermi una casa” – ha dichiarato Smaila al quotidiano allarmando i tantissimi fan. Una rivelazione choc, visto che l’artista per riprendersi dal difficile momento economico legato alla pandemia si è ritrovato costretto a mettere in vendita la propria casa di campagna. Non solo, Smaila parlando proprio del programma cult Colpo Grosso ha detto: “se solo avessi avuto 1 euro per ogni replica di Colpo Grosso camperebbero di rendita tre generazioni di Smaila”. Nonostante tutto però il musicista e imprenditore guarda al futuro con entusiasmo e positività e ha annunciato di essere pronto a tanti nuovi progetti. A cominciare da un nuovo album: “faccio un disco di duets con le 15 canzoni più belle che ho scritto” e sul finale parlando dei fantomatici locali Smaila’s ha precisato “non sono di mia proprietà, ma hanno con me un accordo di franchising”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA