Umberto Smaila/ “Europee, Colpo Grosso Lega. Di Maio? Faccetta da orsetto lavatore”

Dopo aver difeso a spada tratta Salvini ed aver proposto delle multe ai politici voltagabbana, Umberto Smaila dà il suo punto di vista sulle ultime notizie del mondo politico a Un giorno da pecora: «Quello di Salvini alle europee è stato proprio un ‘colpo grosso’? Beh, avendo fatto io il programma ‘Colpo Grosso’ ci si può anche avvicinare. Diciamo che non è del tutto errato». Poi se Salvini dovrebbe far cadere il Governo: «Al momento va bene così, certo se continuassero ad arrivare tutti questi ‘no’ forse qualcosa succederà. Ma non sta a me dirlo. Quale canzone mi viene in mente se pensa a questi continui ‘no’ dei Cinquestelle? Una dei Gatti di Vicolo Miracolo, che si intitolava proprio ‘No, no, no, no». L’artista ha poi adattato il testo all’attualità politica: «Vorrei fare la Tav? No, no, no no. Vorrei fare la Tap? No, no, no no…».

UMBERTO SMAILA: “DI MAIO, FACCETTA DA ORSETTO LAVATORE”

Prosegue Umberto Smaila: «Bisogna reagire, anche perché Lagarde e Moscovici, che ci comandano, fanno solo gli interessi della Francia. La Lagarde poi non è lo stinco di santo che vuole apparire. Per quale motivo? C’è tutto il caso Bernard Tapie e Credit Lyonnais, dove venne inquisita e poi salvata per il rotto della cuffia. Questi due personaggi che hanno un passato oscuro ci vengono a dire a noi cosa dobbiamo fare: è una cosa assolutamente inaccettabile. Credo che vadano salvaguardati gli interessi dell’Italia, specie nel campo dell’agricoltura, dell’arte, della nostra produzione alimentare». Una battuta sul premier Conte: «E’ una figura un po’ strana, ho sempre avuto l’impressione che ci fossero tre premier: Di Maio, Conte e Salvini. Chi vorrei fosse il vero premier? Se fosse Salvini non mi dispiacerebbe. Ma da uomo di spettacolo, comunque, dico che Conte mi piace, mi è simpatico, ha un certo carisma, è elegante e sempre ben pettinato, il che non guasta». Poi su che personaggio potrebbero fare Conte e Di Maio in un suo spettacolo: «Quel personaggio che faceva ‘Gastone, sei un magnifico guaglione…. Di Maio? Con quella faccetta da orsetto lavatore non so cosa potrebbe fare. Forse qualche cartone della Disney».

