Umberto Smaila: “Io cupido per Totti e Ilary Blasi”/ “Con Jerry Calà rimorchiavamo”

Umberto Smaila si lascia andare a lunghe confessioni al Corriere. L’attore e cabarettista italiano, simbolo di un cinema ironico e divertente tra gli anni ’70 e ’80. L’amore per l’arte e per il cinema nasce molto presto: “In terza elementare la maestra convocò i miei genitori per segnalargli una mia attitudine artistica. Fui iscritto al corso di dizione e recitazione e a quello di pianoforte e solfeggio. Il classico nipotino che veniva messo sulla sedia per recitare le poesie ai parenti. A scuola ero il primo della classe, un bambinone con il fiocco azzurro e il colletto bianco. Prendevo sempre dieci, poi sono peggiorato”.

La sua era una famiglia umile. Il papà era un fabbro, ma in passato suonava il sax: “Costruiva ringhiere e cancelli insieme ai fratelli, i tre Smaila emigrati da Fiume, lo guardavo battere il ferro con quel freddo e mi faceva compassione, per i geloni gli vennero due manone grosse così che quando mi accarezzava pareva un orso buono. Ex sassofonista, si chiamava Guerrino perché era nato nel 1915”.

Emblematica, nella vita di Umberto Smaila, l’amicizia con Jerry Calà, con il quale andava a “rimorchiare”. L’attore racconta: “Avevamo un discreto successo. Io puntavo sul pianoforte… “September morn” di Neil Diamond era infallibile… più qualche citazione colta di Calvino o Céline buttata lì… che poi spesso la corteggiata chiedeva perplessa: “E chi sarebbe?”, ma sorvolavo”. Altri incontri importanti furono con Elton John e James Brown: “Con Elton John, quando facevo “Buona Domenica” su Canale 5 con Gerry Scotti e Gabriella Carlucci, nel 1993. Era il mio idolo, mi buttai in ginocchio davanti a lui e lui — divino — si inginocchiò con me, conservo la foto come un santino di Padre Pio. E poi James Brown, non so se mi spiego. Cantò “I feel good” solo per me”.

Tante le amicizie tra i vip che hanno permesso a Umberto Smaila di fare anche da “cupido” nel corso della sua vita: “Per Francesco Totti e Ilary Blasi. Idem per Simona Ventura e Stefano Bettarini. Ricordo un Niki Lauda insospettabile ballerino. E Mike Tyson, che convinsi a cantare “My Way”. Solo che a cena aveva mangiato spaghetti alle vongole con un chilo d’aglio, mamma mia, stavo svenendo. Aggrappato al suo braccione, soffrii in silenzio”.











