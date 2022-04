Umberto Smaila “Io in difficoltà economiche? Fake news”/ “Mai stato meglio di così!”

Risale al 2020 l’intervista rilasciata da Umberto Smaila alle pagine de “La Verità” in cui raccontò le difficoltà causate dalla pandemia non solo a livello generale quanto a livello personale. In particolare ammise di essere in difficoltà economiche: “Prima ero benestante fino alla pandemia. E la prova di questa condizione è che adesso, per riprendermi dopo l’emergenza, dovrò vendermi una casa”, le parole di Smaila nell’intervista.

A distanza di due anni da queste dichiarazioni, il cantante e showman ha deciso di fare alcuni importanti chiarimenti, smentendo di fatto queste difficoltà economiche. Ospite di Barbara D’Urso, in collegamento a Pomeriggio 5 nella puntata del 29 aprile, Umberto Smaila ha ammesso che le dichiarazioni fatte non sono quelle poi riportate dal giornale.

Umberto Smaila smentisce la crisi economica: “Mai stato meglio di così!”

“Queste si chiamano fake news!” ha tuonato Umberto Smaila in diretta a Pomeriggio 5. Il cantante ha anzi dichiarato di non aver alcun problema di questo tipo: “Non sono mai stato meglio, inoltre quella frase è stata contrabbandata, perché io ho detto ‘ Se si va avanti così, sarei costretto a vendermi una casa, non la casa’”, ha infine chiarito Smaila. Nessuna crisi economica, dunque, per lo showman che ha infine annunciato di avere una serata lavorativa proprio oggi.

