“Non mi ha abbandonato solo nei momenti difficili, ma anche quelli belli”, così Luisa a C’è posta per te 2025 spiega il suo dolore per il matrimonio saltato con Umberto, che prova tramite il programma di Maria De Filippi a riconquistarla. La 34enne racconta di aver già dato una seconda chance all’ex fidanzato quando è stata mollata la prima volta, per cui non ritiene di dovergliene dare un’altra. “Lui ha fatto una strage, come Nerone quando ha bruciato Roma, ma nonostante ciò gli ho detto che stava sbagliando. Gli dissi che se non voleva sposarsi, non era un problema, purché restasse un bel ricordo della nostra storia e dei rapporti costruiti”.

Il riferimento è alla sua famiglia e al fatto che non abbia mai detto loro di non volersi più sposare. “Hai avuto il coraggio di perdermi”, ha dichiarato Luisa. “Lui è convinto di quello che dice, ma io sono più convinta delle mie scelte”, ha aggiunto. Dopo un lungo confronto e i tentativi di Maria De Filippi di riavvicinarli, alla fine la busta è stata chiusa. (agg. di Silvana Palazzo)

Umberto a C’è posta per te 2025 per riconquistare l’ex Luisa

Umberto si affida a C’è posta per te 2025 per farsi perdonare dall’ex fidanzata Luisa, quasi abbandonata sull’altare. Infatti, l’uomo l’ha lasciata prima del loro matrimonio, perché preso dalla paura. La loro relazione era già tormentata, perché dopo aver ottenuto un risarcimento per un incidente si è lasciato andare, lasciandola.

Ogni volta che sono tornati insieme, la ragazza ha provato a tenere la cosa nascosta alla sua famiglia per evitare che rimanesse delusa. Quando alla fine decidono di uscire allo scoperto, poi decidono di sposarsi e di organizzare tutto nel giro di un mese, poi appunto l’ennesima delusione.

Umberto e il matrimonio saltato con Luisa

Le pressioni per Umberto sarebbero cominciate, stando al suo racconto a C’è posta per te 2025, quando il suocero si è offerto di comprare loro casa. Visto che le ricerche si rivelavano vane, il suocero si è detto anche disposto a prendere loro una casa in affitto, mettendosi però di traverso dopo che ne avevano trovato una.

L’ansia montava ogni volta che la fidanzata dava retta alla sua famiglia, al punto da maturare la decisione di lasciarla e di far saltare il matrimonio, dicendo alla ragazza che avrebbe dovuto pensare lei a disdire tutto e a comunicare la loro rottura, cosa che poi è accaduta. Ora però vuole prendersi le sue responsabilità, convinto di amarla e che possano sposarsi davvero.