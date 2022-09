Chi è Umberto Tozzi?/ I maggiori successi e i concerti posticipati per il Covid-19

I maggiori successi di Umberto Tozzi

Umberto Tozzi è un grande cantautore italiano e la sua carriera ha avuto inizio nel 1968, a soli 16 anni. In quegli anni, giovanissimo, debuttò per la prima volta con il gruppo rock “Off Sound”, da quel momento in poi la sua vita sarà costellata di successi, partecipazioni importanti a programmi quali Sanremo, Un disco per l’estate e Festivalbar ma soprattutto collaborazioni con grandi artisti italiani e internazionali. Proprio all’inizio della sua carriera ebbe l’onore di collaborare con Adriano Pappalardo, Lucio Battisti e Damiano Dattoli, poi nel 1976 il grande debutto da solista con l’album “Donna amante mia” e la grande hit “Ti amo”.

Gli anni ’80 però furono in assoluto quelli di maggior successo per l’artista che conquistò il popolo italiano con i brani “Gloria” e “Si può dare di più” (canzone con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1987). Per i quarant’anni di carriera ebbe l’onore di duettare uno dei suoi pezzi insieme ad Anastacia e dopo essere entrato anche nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti, oggi all’età di 70 anni, Umberto Tozzi viaggia ancora per portare la sua musica nei palcoscenici più importanti.

Oltre ai numerosi successi italiani, Umberto Tozzi ha avuto grandi soddisfazioni dall’America. Si dà il caso che alcuni dei suoi brani più famosi siano diventati la colonna sonora di film americani famosissimi. Nel 2013 la famosa hit “Gloria” venne scelta dal regista Martin Scorzese come colonna sonora del film “The Wolf of Wall street” con Leonardo Di Caprio mentre nel 2019 il brano “Stella stai” venne inserito nella colonna sonora del film “Spiderman: far from home”.

Nel 2020 Umberto Tozzi sarebbe dovuto partire in Tour insieme a Raf ma non fu possibile a causa della pandemia e oggi il cantante ha anche dovuto posticipare numerosi concerti in Sicilia perché dopo vari giorni, i sintomi del Covid-19 persistono. Nonostante questa disavventura, la vita privata del cantautore è molto felice, dal 1995 è sposato con Monica Michielotto e dalla loro relazione sono nati due figli: Gianluca e Natasha a cui si aggiunge il figlio Armando, nato da una precedente relazione. Il figlio Gianluca lo ha reso nonno qualche anno fa, mentre Natasha ha avuto alcune relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo come Andrea Iannone e Stefano Riucci (noto imprenditore italiano).











