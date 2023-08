Umberto Tozzi, come sta dopo la frattura alla caviglia?/ Rimandato il concerto di Forlì

Umberto Tozzi, l’evento sold-out di Forlì rimandato al 25 novembre

L’estate 2023 si sta rivelando “nefasta” per gli appassionati di musica e concerti; anche Umberto Tozzi si è aggiunto alla lista degli artisti che, per problemi fisici o di salute, hanno dovuto rimandare una o più date di un concerto imminente. La voce di “Ti amo” ha infatti comunicato sui social – come riporta l’Ansa – il rinvio del concerto che si sarebbe dovuto tenere questa sera a Folrì. L’evento, ampiamente sold-out, potrebbe essere dirottato al prossimo 25 novembre.

Umberto Tozzi, il dramma del tumore e la paura di non farcela/ "Così mi trovarono il male"

Il concerto di Umberto Tozzi, previsto per questa sera – 25 agosto 2023 – a Forlì non ci sarà. Il cantautore ha comunicato sui social di essersi procurato una frattura alla caviglia che lo ha dunque costretto a rimandare il live già sold-out da diverse settimane. “Ciao ragazzi, purtroppo mi sono fratturato una caviglia e ho dovuto fare una piccola operazione. Mi dispiace molto per tutte le persone che hanno comprato i biglietti di Forlì, ci vediamo presto; se vi va il 25 novembre presso il teatro Fabbri di Forlì“.

Umberto Tozzi: "Tumore cambia la vita"/ "Mi sentivo perso, avevo paura e anche se guarisci..."

Umberto Tozzi, il comunicato social dopo l’operazione per la frattura alla caviglia

Il messaggio social di Umberto Tozzi – riportato dall’Ansa – in un certo senso tranquillizza i fan del cantautore. L’artista, pur raccontando della frattura alla caviglia e della conseguente operazione, ha rinnovato l’appuntamento al 25 novembre, in sostituzione della data odierna cancellata presso il teatro Fabbri di Forlì. Gli appassionati possono dunque stare tranquilli in merito alle condizioni di Umberto Tozzi che come ulteriore rassicurazione ha sottolineato: “I biglietti rimangono validi per la nuova data, oppure potete chiedere il rimborso”.

Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi/ Sposi per la quinta volta: "Perdutamente innamorata di lui"

Come anticipato, l’infortunio di Umberto Tozzi con conseguente rinvio del concerto previsto per questa sera a Forlì, si aggiunge ad una lista purtroppo lunga di artisti che si sono ritrovati nella medesima situazione. Come racconta il Corriere della Sera, anche Francesca Michielin – per via di un’operazione – ha dovuto cancellare due concerti previsti per fine agosto. Sorte simile per Salmo che per problemi di salute ha dovuto rimandare i prossimi impegni canori: “Ho avuto un mezzo collasso, l’ultimo mese è stato devastante per me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA