Umberto Tozzi/ “Il testo di ‘Ti amo’ non ha né capo nè coda, ma…”

Umberto Tozzi è pronto a tornare a suonare dal vivo: il celebre artista torinese sarà protagonista di un concerto acustico in streaming il prossimo 10 aprile in diretta dallo Sporting Monte Carlo. Sarà il primo concerto acustico della sua lunga e meravigliosa carriera, accompagnato da un percussionista, Daniele Leucci, dalla violinista e corista Elisa Semprini e da Yanez, Gianni Vancini, sassofonista.

Visconte Guglielmotti abbandona l'Isola dei Famosi/ "Demotivato, non sono in grado"

Intervistato da La Stampa, Umberto Tozzi ha spiegato di essere spaventato dall’ipotesi di non poter più tornare a concerti a cui eravamo abituati, evidenziando di vivere molto male questa pandemia: «Abbiamo dovuto interrompere il tour con Raf, che stava andando benissimo. Poi nel 2021 avevo in progetto un tour mondiale, Sudamerica, America, Europa fino a Finlandia e Norvegia…».

Josephine Alessio, arrestato stalker giornalista RaiNews/ Spiata con microcamere?

UMBERTO TOZZI: “SONO STATO MOLTO FORTUNATO”

Nel corso della lunga intervista al quotidiano torinese, Umberto Tozzi ha parlato dei suoi più grandi successi, spiegando di viverli divertendosi, come del resto accaduto a Sanremo. L’artista si è detto molto fortunato – «ho avuto un’internazionalità che da italiano è difficilissimo avere» – soffermandosi così sulla sua “Ti amo”: «Ti amo ha una personalità pazzesca, è più canzone, è pop. Più di Gloria. È come quando senti Every Breath You Take dei Police: sì, Walking on the Moon è un gran pezzo, ma Every Breath You Take è un’altra categoria, è più forte». E sempre su quel fortunato brano: «Il testo non ha né capo né coda, sono tutti flash, immagini. Da Ti amo in poi ho sempre lavorato sul suono delle parole, sulla metrica. È la metrica l’aspetto più originale del mio repertorio. Vengo dalla scuola inglese, dai Beatles in poi, su musiche come quelle di Gloria, Ti amo, Tu, Stella stai, la parola italiana è molto difficile da mettere. E io ho sempre anteposto il suono al contenuto».

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021 SERALE ED 20/ Eliminati e anticipazioni registrazione: Sangiovanni show!

© RIPRODUZIONE RISERVATA