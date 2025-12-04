Le anticipazioni di Umberto Tozzi - La grande festa con il concerto dell'Arena di Verona con cui l'artista ha detto addio alla scena live.

Dopo aver dato del filo da torcere alla Rai trasmettendo il torneo dei campioni de La ruota della fortuna, Mediaset dedica la prima serata di canale 5 di oggi, giovedì 4 dicembre, alla musica di Umberto Tozzi. Questa sera, infatti, Federica Panicucci condurrà una serata speciale dedicata agli oltre 50 anni di carriera di Umberto Tozzi che, dopo aver accompagnato la vita di diverse generazioni con la sua musica, lo scorso ottobre, ha deciso di dire addio alla musica live. Per congedarsi dal proprio pubblico, l’artista ha scelto di organizzare una serata speciale che ha avuto come location la splendida Arena di Verona.

Sul palco, oltre alla band che lo accompagnerà per tutta la serata, accanto a Tozzi, ci saranno tanti amici e colleghi che si alterneranno dando vita a duetti emozionanti con cui il pubblico dell’Arena e i telespettatori di canale 5 avranno modo di tornare indietro nel tempo.

Umberto Tozzi – La grande festa: i cantanti ospiti e le varie canzoni

Con il titolo L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto di Umberto Tozzi all’Arena di Verona è stato un party celebrativo della sua grandissima carriera. Dopo aver cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica come autore, Tozzi si è poi trasformato anche in interprete ottenendo un grandissimo successo con brani che, ancora oggi, sono cantati da tutti come Ti amo e Gloria.

Tanti gli amici che parteciperanno alla grande festa di Tozzi, a partire da Raf con cui ha anche condiviso un tour. Spazio, poi, ad un altro nome della musica italiana che, a febbraio 2026, tornerà sul palco del Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez ovvero Marco Masini. Molto attesi, poi, per l’arrivo sul palco dei The Kolors che faranno ballare tutti e per Laura Pasuini che renderà ancora più magica l’atmosfera dell’Arena di Verona.

Come vedere in diretta streaming Umberto Tozzi – La grande festa

Nel corso di una serata imperdibile per gli amanti della musica italiana durante la quale Umberto Tozzi regalerà anche esibizioni sulle note di tanti suoi successi come Stella stai e Donna amante mia, i telespettatori potranno seguire tutto in tv su canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

