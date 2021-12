Umberto Tozzi: la moglie Monica Michielotto e i figli Natasha e Gianluca/ “È stato un colpo di fulmine”

Umberto Tozzi è certamente uno degli artisti più riservati del panorama musicale italiano, che non ama far parlare di sè se non per motivi professioali, ma protagonista finora di una vita sentimentale particolarmente travagliata. Dalla prima compagna ha avuto un figlio, Nicola Armando, nato nel 1984. Dalla relazione con la moglie attuale, Monica Michielotto, sono invece nati Natasha e Gianluca, entrambi protagonisti della cronaca rosa per le relazioni avute con Stefano Ricucci e Raffaella Fico.

Il cantante e Monica si sono conosciuti a una sfilata e hanno coronato il loro sogno d’amore nel 1995. La donna è spesso fonte di ispirazione per il cantante, che non manca di mandarle dediche romantiche con le sue canzoni. “È bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente” – diceva un suo brano.

È stata Monica Michielotto a raccontare in un’intervista come sia nato l’amore con Umberto Tozzi: “Ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”. I due non hanno poi atteso molto per arrivare a costruire una famiglia.

Il cantante è legatissimo ai suoi due figli più piccoli, Natasha e Gianluca, mentre ha un rapporto più controverso con il primogenito, Nicola Armando. L’interprete di “Gloria” era infatti arrivato ad accusare la sua ex e mamma del ragazzo, Serafina Scialò, di avergli sottratto ben 450 mila euro. Un’accusa che Tozzi jr non riesce a perdonare al padre: “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Ho un secondo nome e dico: piacere, Nicola Armando. Aggiungo Tozzi se proprio devo. E, se mi chiedono “parente di?”, rispondo di no”

