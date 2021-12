Umberto Tozzi/ La polemica con Orietta Berti: “Ridicola”. E lei…

Tra gli ospiti della seconda puntata di “Uà – Uomo di varie età”, condotto da Claudio Baglioni su Canale 5, c’è anche Umberto Tozzi. Attualmente protagonista di un tour nei maggiori teatri e stadi italiani con la collaborazione di Raf per il cantante di “Ti amo” l’obiettivo è sempre lo stesso: regalare emozioni, a maggior ragione dopo le sofferenze causate dalla pandemia. Proprio il coronavirus, però, negli ultimi giorni si è messo di traverso: il doppio appuntamento previsto per l’8 e il 9 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano, così come la data riservata per la città di Torino, sono infatti saltati. Inizialmente non era stato reso noto il motivo del rinvio, recentemente comunicato comunicato ai fan: i due cantanti italiani pare abbiano avuto un contatto diretto con una persona positiva al Covid. Per questa ragione, l’obbligo sanitario di adempiere alle tempistiche della quarantena li ha obbligati a rinunciare ai concerti previsti per le due città. Prontamente però sono state anche stabilite le date previste per il recupero di entrambi i concerti; i due appuntamenti con Milano, entrambi soldout, sono stati spostati al 17 e 18 dicembre mentre l’appuntamento di Torino al 14 febbraio.

Non è la prima volta che Umberto Tozzi è costretto a fare i conti con un virus in questo tour. Qualche mese fa era stato quello influenzale, infatti, ad impedirgli di prendere parte all’appuntamento in programma al Teatro Verdi di Firenze. Al netto di questi contrattempi, quali sono le ultime notizie riguardanti Umberto Tozzi? Nei mesi scorsi l’interprete di “Gloria” aveva bollato come “ridicola” la collaborazione tra Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez, autori della hit estiva “Mille”. A Rolling Stone in particolare aveva dichiarato: “Non emoziona. Fa rumore, è rumore. Sono nato in un’epoca diversa: qualsiasi roba uscisse, dagli Yes ai Deep Purple erano tutte cose che avevano senso, che emozionavano. Oggi non sento neanche più le radio”. Secca la replica Berti: “Umberto Tozzi ha detto che insieme siamo ridicoli e che la canzone è brutta? Meglio far ridere che piangere! E poi, con un successo come questo, secondo me c’è poco da criticare”.

