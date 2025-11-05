Il cantante Umberto Tozzi si racconta tra vita privata e sentimentale: oggi è felice al fianco di Monica Michielotto, in passato i dissidi con l'ex Serafina

La vita privata e sentimentale di Umberto Tozzi, il mitico cantante di Gloria, è stata e continua ad essere molto intensa. Il cantante settantatreenne attualmente è felice e sereno al fianco della moglie Monica Michielotto, con cui fa coppia fissa da tanti anni e si è sposato svariate volte, convinto che le promesse debbano rinnovarsi ciclicamente. Il cantante e la sua compagna si incontrarono la prima volta durante una sfilata, dove Monica partecipava come modella. Lei all’inizio fu diffidente, poi però scattò l’amore e da quel momento non si separarono più.

Monica Michielotto, chi è la moglie di Umberto Tozzi/ "Vorrei risposarla per la quinta volta"

Ciò che non tutti sanno è che è stato proprio Monica ad ispirare alcune delle sue canzoni più memorabili di Umberto Tozzi, come ad esempio E ti voglio. Entrambi avevano già avuto dei figli da precedenti relazioni. Il cantante è infatti padre di Nicola Armando, avuto dall’ex moglie Serafina Scialò, mentre Monica è mamma di Gianluca. Dalla loro storia è invece nata Natasha.

Umberto Tozzi canta a Capodanno in Musica 2025, pubblico sconvolto: "Sembra Morgan"/ "Non ha più voce!"

Umberto Tozzi, le parole amare sull’ex compagna Serafina Scialò: quanti dissidi, lo scontro davanti al giudici…

Parlando dell’ex compagna Serafina Scialò, venuta a mancare nel 2020, Umberto Tozzi in una intervista al Corriere della Sera aveva detto brevemente di averle perdonato tutto il dolore che a suo dire aveva causato a lui e a suo figlio. “Preciso che non mi sono mai sposato con la Scialò. Avrei potuto mandarla in galera per i soldi di cui si è appropriata…”, la bordata di Tozzi.

Che aggiunse un retroscena dal sapore amaro sul suo rapporto con Serafina. “Firmai due assegni in bianco per pagare dei fornitori da cento e trecentocinquanta milioni di lire. Lei li mandò all’incasso, il giudice era pronto a mandarla in prigione. Io rinunciai anche se mi lasciò sul lastrico…”, le parole del cantante. Che oggi, fortunatamente, vive l’amore con molta più serenità e soddisfazione.

Chi sono Nicola Armando, Natasha e Gianluca, figli di Umberto Tozzi?/ "Con loro un rimpianto: non ho mai..."