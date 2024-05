Umberto Tozzi spiazza a Domenica In: “Ecco perché mi ritiro, sarà l’ultimo tour”/ “Ho un grande rimpianto”

Malattia Umberto Tozzi, confessione a Domenica In: “Anni difficili, ho avuti problemi di salute”

Dopo un’ampia pagine dedicata al ricordo di Toto Cutugno con il figlio Nico e tanti amici e colleghi tra cui Alba Parietti senza freni, a Domenica In è stato ospite Umberto Tozzi. Durante la chiacchierata con Mara Venier il cantautore ha ripercorso la sua straordinaria carriera ricca di successi e soddisfazioni ma, tuttavia, non sono mancati anche periodi buoi non solo professionali ma anche privati. E proprio parlando della sua carriera, Umberto Tozzi ha parlato della sua malattia, dei problemi di salute che l’hanno colpito negli anni scorsi e che hanno segnato un’arresto nella sua carriera e l’intenzione di ritirarsi.

Nel dettaglio, infatti, Umberto Tozzi sulla malattia ha confessato: “Io ho passato due anni di salute molto difficili, molto difficili, e mi sono promesso che se ne fossi uscito avrei fatto tutte le cose che fino a questo momento non ero riuscito a fare.” E subito dopo ha annunciato il ritiro dalle scene, già nell’aria: “Tu sai che fare questo lavoro, io faccio tour dagli anni ’80 e non mi sono mai fermato felicemente perché ho avuto il privilegio di essere apprezzato in molti Paesi del mondo e quindi ci ritorno con questo meraviglioso ultimo concerto perché voglio ricambiare tutto l’affetto che ho ricevuto.”

Umberto Tozzi a Domenica In: “Ho un solo grande rimpianto, non essere stato molto vicino ai miei figli”

Ci sono anche rimpianti e rimorsi nella vita di Umberto Tozzi. Ospite a Domenica In ha infatti confessato: “Quali sono le cose che avrei voluto fare e non ho fatto? Tante cose” E poi ha aggiunto nel dettaglio: “Io ho il grande rimpianto di non essere stato un padre molto vicino ai miei figli, li ho portati spesso in tour con me quando erano piccoli però mi sono mancate tante cose e adesso vorrei dedicarmi di più a loro anche se sono più grandi e visto che sono nonno anche ai nipoti a cui tengo tantissimo.” E dunque a Domenica In Umberto Tozzi si ritira dalle scene, quello che sta per partire in giro per l’Italia e nel mondo sarà il suo ultimo tour.











