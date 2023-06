Umberto Tozzi: “Tumore cambia la vita”/ “Mi sentivo perso, avevo paura e anche se guarisci…”

Umberto Tozzi e la malattia che gli ha cambiato la vita: “Dopo il tumore non sei più lo stesso”

Forse non tutti sanno che Umberto Tozzi ha dovuto fare i conti con un terribile tumore negli ultimi anni. Una malattia a cui ha dovuto dedicare tutte le sue energie per affrontarla al meglio. Grazie alle cure e all’affetto dei suoi cari, il cantautore è riuscito a superare i momenti più tenebrosi, sottoponendosi ad una chemioterapia che lasciato il segno. Come se non bastasse, nel frattempo, Umberto Tozzi si è preso per ben tre volte il Covid, causando grande preoccupazione in tutta la sua famiglia.

Nel bel mezzo delle difficoltà, l’artista non si è mai perso d’animo e ha tirato dritto con grande determinazione. Umberto Tozzi, a proposito del tumore, non nega di essere cambiato. Le sue prospettive, da quando è arrivata la malattia, sono completamente cambiate. “Queste cose ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto”, le sue parole in una toccante intervista rilasciata al “Corriere della sera”.

Umberto Tozzi sempre grato a sua moglie Monica Michielotto: “E’ stata fondamentale durante la malattia ed io non mi sono mai arreso”

“Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire sul palco”, ha continuato Umberto Tozzi a proposito della malattia. “Mia moglie Monica è stata fondamentale, non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade a te il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto, i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro”, ha spiegato Umberto Tozzi, soffermandosi sui risvolti negati della malattia e del terribile periodo che ha affrontato e che, ora, sembra aver finalmente superato e messo alle spalle.

