Umit Beste Kargin, Zeynep in ‘Terra Amara’: “Non devo innamorarmi per forza di un uomo”/ “L’amore è ampio…”

La puntata odierna di Verissimo parte da una delle protagoniste più amate di Terra Amara: Umit Beste Kargin, per la prima volta in Italia nel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice del dezi turco è partita dal dirsi sorpresa dal grande supporto riscontrato dai fan italiani: “Non mi aspettavo tutto questo amore anche se credevo molto in questo progetto; questo enorme affetto è stato proprio una bella sorpresa”. A proposito del suo modo di essere con gli occhi di bambina ha invece raccontato: “Mi sono sempre sentita diversa dai miei coetanei per la mia capacità di immaginazione, non avevo tanti amici ma mi sono sempre sentita felice”.

Umit Beste Kargin – Zeynep in Terra Amara – si è poi espressa con parole al miele a proposito del rapporto con i suoi genitori, partendo da suo padre. “Sono molto legata a mio padre, è in grado di aprirmi nuovi orizzonti e cambiare la visione del mondo, è come il mio migliore amico. Amava molto la letteratura, ci portava sempre a scoprire cose nuove; ad esempio ci portava al circo, al teatro… Anche mia madre lo faceva, ma lui ci metteva molto più entusiasmo. E’ stato molto prezioso per me, è stato colui che mi ha spinto ad amare l’arte in tutte le sue forme”. A proposito di sua madre l’attrice ha invece raccontato: “Mia madre è meravigliosa, è stata la regista della nostra famiglia; ha organizzato e facilitato le vite di tutti, quando ho un dubbio chiedo sempre a lei”.

Umit Beste Kargin a Verissimo: “Spero di incontrare la persona giusta…”

Umit Beste Kargin ha raccontato a Verissimo del suo primo provino per Terra Amara: “Se la serie mi ha cambiato la vita? Sì, è stato molto importante. Al provino ero molto emozionata e non conoscevo nessuno; tra loro gli altri attori invece erano già diventati molto amici ma mi hanno accolto molto bene”. A proposito del ruolo interpretato ha invece spiegato: “Il personaggio di Zeynep? L’ho amato molto, forse perché da piccola sognavo di fare l’insegnante. Poi è una ragazza semplice e pura; devo dire che è molto tenera, da amore… Quando ho studiato la sceneggiatura ho cercato di rendere credibile l’attrazione con Fikret”.

Silvia Toffanin non poteva poi non indagare sulla vita sentimentale di Umit Beste Kargin: Io posso innamorarmi di tantissime cose, non per forza di un uomo; l’amore ha un significato ampio, amo le persone ma anche la natura. Non penso quindi ad un rapporto esclusivo tra uomo e donna, sono innamorata della mia amica ad esempio: ma questo non vuol dire che la voglia sposare”. Queste le parole dell’attrice di Terra Amara, che ha poi aggiunto: “Se ho avuto relazioni? Certo, ma sono finite perché non era il momento giusto. Ora non ho nessuno accanto a me ma la cosa non mi pesa affatto… Spero di incontrare la persona giusta in futuro”.











