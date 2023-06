Un altro domani/ Anticipazioni 1° giugno: Victor viene rilasciato ma…

Un altro domani, anticipazioni puntata 1° giugno su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 1° giugno, ci dicono che Linda continua a portare avanti il suo sogno di rilevare il Río Club. È vero che è consapevole di non avere molti strumenti per raggiungerlo. Perciò Carmen le fa sapere che dovrà redigere un piano aziendale impegnativo, quindi Ángel si offre di aiutarla. La giovane donna raggiungerà il suo obiettivo? Intanto, Víctor viene rilasciato. È una notizia che ha colto di sorpresa l’intera colonia. Soprattutto per qualcosa di molto specifico: Carmen, Don Francisco e Patricia sono consapevoli che dietro questa decisione c’è Ventura.

Successivamente, Don Francisco viene a sapere da Patricia che fine hanno fatto le fotografie compromesse, così non ci mette molto ad incolpare lei per l’accaduto. Alla fine di quella stessa giornata, quando Víctor è sul punto di essere rilasciato, arrivano delle notizie molto inquietanti che potrebbero mettere a repentaglio la sua libertà.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 1° giugno

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Robledillo hanno cominciato ad arrivare i fan di Julia e anche la stampa. Non vedono l’ora di incontrarla dopo tutto quello che è successo negli ultimi tempi. La giovane non ha esitato, viste le conseguenze, a barricarsi in casa. Non vuole sapere nulla della pressione dei media. Intanto, la convivenza tra Diana e Leo non è delle migliori, dato che spuntano i primi attriti: i due non vogliono proprio andare d’accordo, e litigano per ogni cosa. Questa situazione non è l’ideale per Julia, che cercava solo un po’ di tranquillità, invece si ritrova ad essere nervosa e stanca per colpa di sua madre e del suo amico. La sua salute mentale è in gioco e non vuole arrivare ad adoperare mezzi estremi per placare le tensioni tra Diana e Leo…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la causa intentata da Julia contro il giornale che ha pubblicato articoli offensivi a nome suo le provoca l’effetto opposto; i dettagli della sua vita privata vengono resi pubblici, e la stampa si prepara ad arrivare in città per intervistarla. In cerca di tranquillità, Julia trova in Leo un buon amico, tanto da offrirgli un posto in cui stare. La convivenza con Diana, però, non sarà semplice.

A Rio Muni, Carmen si aggrappa a ogni cosa, anche chiedendo una mano a suo padre, affinché Victor non venga condannato a morte. Patricia, invece, riesce sempre a stare un passo avanti a tutti. Per evitare di essere smascherata, stringe potenti alleanze. Linda, falliti i tentativi di guadagnare denaro, capisce che deve tornare nella sua città natale. Carmen, però, non ci sta, e cerca un modo per aiutare l’amica.

