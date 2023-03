Un altro domani/ Anticipazioni 1° marzo: Olga svela a Erik tutta la verità!

Un altro domani, anticipazioni puntata 1° marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 1° marzo, ci dicono che Olga ed Elena hanno aiutato Julia nel cercare in fretta un nuovo acquirente, così da riuscire ad avere per tempo i soldi da destinare a Sergio. Tuttavia, il contratto di distribuzione nazionale che la giovane ha tentato di stipulare per saldare quel debito non va in porto. E il tempo stringe. A quel punto, disperata, Julia cerca il sostegno dell’amico Tirso, ed è sempre più decisa a fare il passo successivo per confessargli i suoi veri sentimenti. All’ultimo momento, però, si tira indietro e decide di non dirgli più nulla. Dopo il suo fallimento con il commerciante di mobili, Julia inizia a pensare di essere responsabile di tutto ciò che le è andato storto nella sua vita, inclusa la sua relazione con Sergio. Forse il periodo di meditazione in ritiro spirituale non le è servito poi a nulla…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 1° marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Olga ha deciso di rivelare tutta la verità a Erik in merito alla loro complicata situazione familiare. La donna ha atteso il momento giusto che suo figlio si riavvicinasse a lei per potergli confidare ogni cosa. Olga sta per rivelargli ciò che gli ha nascosto per così tanti anni: lo zio Tirso era disposto ad assumere la custodia del ragazzo, ma la madre ha convinto il giudice a non portarglielo via. E poi, in tutta risposta, è fuggita con lui in Danimarca. La confessione sconvolgerà Erik? In che modo reagirà? Per ora sappiamo che Olga farà tutto il possibile per evitargli un trauma ed impedire che i loro rapporti si raffreddino di nuovo…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Enoa sta per sposarsi con Kiros: la notizia sconvolge Carmen che si sente tradita dal ragazzo che ama. Lui vorrebbe darle spiegazioni, ma la giovane si rifiuta di starlo ad ascoltare. Piuttosto, Carmen tenta una approccio con la domestica alla quale rivela un segreto: il ragazzo di cui le parlava, quello di cui si è innamorata, è proprio Kiros! Sergio lancia a Julia un ultimatum: se entro una certa data non riavrà i soldi richiesti, sarà costretto a passare per vie legali. La ragazza è nei guai e chiede l’aiuto delle amiche Elena ed Olga; quest’ultima ha un piano. Intanto Olga racconta ad Elena il segreto riguardante il suo passato ed è decisa più che mai a rivelare al figlio Erik tutta la verità.

