Un altro domani/ Anticipazioni 10 agosto 2023: Julia ed Elena, dubbi d’amore

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 10 agosto, ci dicono che i dubbi che Julia sta provando riguardo al suo matrimonio con Leo sono sulla bocca di mezza città. A questo punto, l’imprenditrice ne parla con Elena, con la quale decide di essere sincera su tutto. L’amica ascolta con pazienza il racconto di Julia, nonché le parole di Sergio riguardo alla proposta di matrimonio che le ha fatto Leo. La notizia, com’era prevedibile, innervosisce Diana perché non vuole che sua figlia lo sposi. Pertanto, cerca di trovare il modo perfetto per far ricredere Julia, prima che sia troppo tardi.

Tirso, nel frattempo, ha ottime notizie. Il suo fisioterapista ha finalmente preso la decisione di dimetterlo, quindi prima di quanto pensa sarà completamente guarito. Felicissimo al pensiero di poter tornare ad avere una vita “normale”, lo comunica subito ad Elena. Il suo proposito viene però interrotto quando incontra Julia, alla quale rimprovera di essersi allontanata dopo l’incidente. Tirso le chiede spiegazioni, e poi la mette in guardia su Leo, dicendole di non fidarsi completamente di lui. Julia, però, lo invita a restare fuori dalla sua vita.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 10 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Kiros e Carmen vivono il loro amore, completamente ignari del fatto che sono stati scoperti. Inoltre, uno dei loro incontri romantici in capanna sta per essere interrotto dall’arrivo di alcuni cacciatori. Anche Linda è al settimo cielo in amore: la giovane ha alla fine accettato i suoi sentimenti per Faustino, e ne parla con Carmen, la quale le consiglia di parlarne anche con lui per capire se è ricambiata. Inoltre, Linda, deve anche chiarire le cose in sospeso con Don Francisco, pregandolo di non rivelare nulla a suo padre di questa relazione.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Kiros chiede a Carmen di sposarla, mentre i due continuano a vedersi in clandestinità per evitare che la madre di lei, Dolores, lo scopra. Linda e Faustino si lasciano andare alla loro attrazione reciproca. Enoa sembra ricevere pressioni o minacce da qualcuno. Nel presente, Tirso ed Elena sono diventati una coppia e la nuova situazione suscita una certa gelosia in Julia, che finisce per ricevere una proposta di matrimonio da parte di Leo. Sergio torna improvvisamente in città e suscita nell’imprenditrice molti dubbi riguardo la sua relazione con il giornalista. Anche Elena comincia a chiedersi se la sua storia con Tirso potrebbe mai avere un futuro. Cloe e Ribero sono alla ricerca di un appartamento, ma lui non è pronto a fare il grande passo; ciò provoca una rottura tra i due.











