Un altro domani/ Anticipazioni 10 maggio: Carmen e Inés alleate per Victor

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 10 maggio, ci dicono che la confessione di Dani ha fatto molto riflettere Jaime. Dopo aver abbracciato il figlio e avergli dato tutto il suo sostegno, l’uomo decide di parlarne con Elena, con la quale ammettere tutti gli errori fatti in passato come padre. Non si aspettava minimamente una rivelazione del genere da Dani, e ne è rimasto spiazzato. Non per la confessione in sé, ma perché si è reso conto di non essere stato presente quando suo figlio ne aveva più bisogno. Inoltre dice ad Elena di aver bisogno di tempo per assimilare la cosa, ma di non aver detto nulla per non dare un dispiacere a Dani. Ovviamente non vorrà rendere infelice il figlio, e si augura che in futuro comprenderà meglio il suo disagio. Con queste parole, Elena capisce che il suo ex marito è cambiato.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 10 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen e Inés hanno capito che devono unire le forze se vogliono scagionare Victor da ogni accusa, e hanno bisogno di farlo il più presto possibile. In carcere, infatti, il ragazzo sta subendo maltrattamenti di ogni tipo da coloro che odiano suo padre. Per questo motivo, dato che non sono riuscite a raccogliere prove a sufficienza che possano incriminarli, Carmen e Inés saranno assolutamente d’accordo nel portare avanti un piano che possa instillare in Patricia e Ventura il seme del dubbio. In questo modo le due sperano che prima o poi si accuseranno a vicenda, facendo portare alla luce il loro subdolo piano di rivolta nella colonia – lo stesso piano di cui Victor si è addossato ogni colpa.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nonostante la paura dei lavoratori nel testimoniare contro i propri padroni, Carmen prosegue nella sua raccolta di indizi che possano inchiodare Patricia e trova l’appoggio non solo di Kiros, ma anche quello di Inés. Nel frattempo, Linda è impegnata nell’organizzazione della sua lussuosa festa di compleanno, ma c’è qualcosa che la preoccupa: suo padre non le ha ancora versato l’assegno mensile e non sa come fare.

Julia assume un’avvocatessa, Irene, che è una sua amica d’infanzia, nella sua battaglia legale contro Sergio. Sua madre esprime qualche perplessità, quindi Julia tenta un altro approccio più “morbido” nei confronti dell’ex marito. Intanto, Dani rivela a suo padre di essere un ragazzo trans e Jaime accoglie la notizia inizialmente con stupore, poi si convince che deve parlarne con Elena. Spunta online un articolo offensivo nei confronti di Julia, che mette la ragazza in uno stato di allerta: chi lo ha scritto?

